Плов – одно из самых любимых блюд во многих семьях. Но даже самое лучшее мясо и специи не спасут вкус, если неправильно подобрать рис. Многие хозяйки ошибаются именно на этом этапе. Одни выбирают рис по принципу "что есть под рукой", другие – по внешнему виду. А настоящий секрет вкусного плова в правильном сорте и типе риса.

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Редакция FoodOboz расскажет о разнице между пропаренным и непропаренным рисом. Вы можете легко выбрать правильный продукт для идеального блюда.

Какой рис нужен для плова

Чтобы плов получился именно таким, как вы ожидаете, с аппетитной рассыпчатой текстурой, нужно правильно подобрать рис. Выбор между пропаренным и непропаренным вариантом – это не только о структуре зерна, но и о вкусе и аромате блюда.

Пропаренный рис – это не сорт, а технология обработки. Его обдают паром, благодаря чему зерно становится более крепким, менее крахмалистым и не разваривается во время приготовления. Такой рис легко использовать даже тем, кто готовит плов впервые.

Непропаренный рис – это классика. Если вам знакомо слово "девзира", вы точно понимаете, о чем идет речь. Именно из таких сортов готовят аутентичный узбекский плов. Он имеет больше крахмала, лучше впитывает ароматы, но требует внимательного отношения: может легко слипнуть или развариться, если нарушить технологию.

Какой сорт выбрать

Девзира – для тех, кто хочет настоящий среднеазиатский плов. Мощный вкус, аромат, аутентика, но нуждается в кулинарной опытности.

Басмати – идеально подходит для легкого плова с овощами и курицей.

Жасмин – тонкий аромат, но иногда слипается, поэтому больше подойдет для мягкого плова.

Пропаренный длиннозернистый рис – универсальный выбор. Если вы хотите, чтобы все удалось с первого раза, такой рис будет идеальным вариантом.

Советы для того, чтобы плов получился идеальным

1. Промывать рис нужно обязательно. К прозрачной воде. Это главное условие, если вы хотите видеть на тарелке не кашу, а настоящий плов.

2. Избегайте круглого риса. Он разваривается и имеет много крахмала – это не тот результат, которого хочется достичь.

3. Следите за количеством воды. Даже самый лучший рис можно испортить, если переборщить с жидкостью.

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