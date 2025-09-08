Какой сезонный фрукт стоит добавить в печеночный паштет: так будет значительно вкуснее
Печеночный паштет – это классическая закуска, которая всегда уместна на праздничном или повседневном столе. Блюдо получается нежным и питательным, но его вкус можно сделать еще интереснее. Достаточно добавить один простой сезонный фрукт – яблоко. Именно оно придает паштету легкой сладости и свежих ноток, благодаря чему блюдо становится более сбалансированным и аппетитным.
Идея приготовления паштета с яблоком опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – до 1 кг.
- яблоки – 2 шт.
- морковь – 1 большая
- лук – 1 крупный
- сливочное масло – 4 кусочка (на глаз)
- сливки 33% – 150-180 г
- соль и специи – по вкусу
- ягоды (свежие или замороженные, лучше смородина) – 200 г
- сахар – 15 г
- кукурузный крахмал – 20 г
- вода – 15 мл.
Способ приготовления:
1. Морковь и лук почистите и нарежьте.
2. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте кусочками.
3. Куриную печень хорошо промойте.
4. На сковороде растопите сливочное масло. Сначала поджарьте лук и морковь до мягкости, затем добавьте яблоки, а в конце – печень. Обжаривайте до готовности.
5. Переложите все ингредиенты в блендер, добавьте сливки, соль и специи. Взбейте до однородной массы. Переложите паштет в контейнер и дайте ему остыть.
6. Ягоды соедините с сахаром и крахмалом, влейте воду и проварите до загустения. Взбейте блендером до кремовой консистенции.
7. Когда паштет остынет, разровняйте поверхность и полейте теплым ягодным конфитюром. Оставьте, чтобы полностью застыл.
