Печеночный паштет – это классическая закуска, которая всегда уместна на праздничном или повседневном столе. Блюдо получается нежным и питательным, но его вкус можно сделать еще интереснее. Достаточно добавить один простой сезонный фрукт – яблоко. Именно оно придает паштету легкой сладости и свежих ноток, благодаря чему блюдо становится более сбалансированным и аппетитным.

Идея приготовления паштета с яблоком опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – до 1 кг.

яблоки – 2 шт.

морковь – 1 большая

лук – 1 крупный

сливочное масло – 4 кусочка (на глаз)

сливки 33% – 150-180 г

соль и специи – по вкусу

ягоды (свежие или замороженные, лучше смородина) – 200 г

сахар – 15 г

кукурузный крахмал – 20 г

вода – 15 мл.

Способ приготовления:

1. Морковь и лук почистите и нарежьте.

2. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте кусочками.

3. Куриную печень хорошо промойте.

4. На сковороде растопите сливочное масло. Сначала поджарьте лук и морковь до мягкости, затем добавьте яблоки, а в конце – печень. Обжаривайте до готовности.

5. Переложите все ингредиенты в блендер, добавьте сливки, соль и специи. Взбейте до однородной массы. Переложите паштет в контейнер и дайте ему остыть.

6. Ягоды соедините с сахаром и крахмалом, влейте воду и проварите до загустения. Взбейте блендером до кремовой консистенции.

7. Когда паштет остынет, разровняйте поверхность и полейте теплым ягодным конфитюром. Оставьте, чтобы полностью застыл.

