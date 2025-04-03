Какой суп без мяса пить в пост на обед: с капустой и фасолью
Сытный и наваристый суп можно сварить даже без мяса. Если вы держите пост, приготовьте блюдо с фасолью и капустой. Бульон получится очень наваристый и ароматный.
Идея приготовления постного супа с капустой и фасолью опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- домашняя сушеная фасоль – 300 г
- квашеная капуста – 500 г
- чабрец – 1 веточка
Ингредиенты для зажарки:
- лук – 1 шт.
- паприка 1 ч.л.
- соль
Способ приготовления:
1. Предварительно фасоль замочить в холодной воде на ночь (или хотя бы на 3-4 часа).
2. Слить воду, в которой фасоль замачивалась.
3. Залить холодной водой и отварить в течение 2-2,5 часов в подсоленной воде с добавлением тимьяна.
4. Затем добавить в суп квашеную капусту.
5. Хорошо перемешать.
6. Для зажарки на сковороде обжарку нарезанный мелким кубиком лук и посыпать паприкой.
7. Готовую зажарку добавить в суп.
8. Довести его по вкусу по соли и дать еще несколько минут повариться.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: