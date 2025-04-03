Сытный и наваристый суп можно сварить даже без мяса. Если вы держите пост, приготовьте блюдо с фасолью и капустой. Бульон получится очень наваристый и ароматный.

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Идея приготовления постного супа с капустой и фасолью опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram.

Ингредиенты:

домашняя сушеная фасоль – 300 г

квашеная капуста – 500 г

чабрец – 1 веточка

Ингредиенты для зажарки:

лук – 1 шт.

паприка 1 ч.л.

соль

Способ приготовления:

1. Предварительно фасоль замочить в холодной воде на ночь (или хотя бы на 3-4 часа).

2. Слить воду, в которой фасоль замачивалась.

3. Залить холодной водой и отварить в течение 2-2,5 часов в подсоленной воде с добавлением тимьяна.

4. Затем добавить в суп квашеную капусту.

5. Хорошо перемешать.

6. Для зажарки на сковороде обжарку нарезанный мелким кубиком лук и посыпать паприкой.

7. Готовую зажарку добавить в суп.

8. Довести его по вкусу по соли и дать еще несколько минут повариться.

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