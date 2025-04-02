Сливочный суп с красной рыбой – это блюдо, которое понравится вашим детям. Бульон будет совершенно нежирным, а овощи отлично сочетаются с нежным лососем. Это не только вкусно, но и очень питательно.

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Идея приготовления сливочного супа с лососем для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Рецепт максимально простой и не займет много вашего времени.

Ингредиенты:

лосось – 250 г

картофель – 2 шт.

большая морковь

овощная смесь заморожена

сливки 10% – 100 мл.

специи по вкусу (подходит базилик, укроп)

Способ приготовления:

1. Морковь и картофель нарезать маленькими кубиками 1-2 сантиметра.

2. Рыбу проверить на кости и нарезать маленькими кусочками.

3. В кастрюльку налить воду и сразу добавить морковь и картофель. Когда вода закипит, добавить замороженную овощную смесь.

4. Варить 7-8 минут с момента закипания воды. Картофель и морковь должны быть мягкими.

5. Добавить рыбу. В этот момент можно добавить специи (и соль для детей после года). Мелкие кусочки приготовятся через 5 минут. После добавления рыбы подождать закипания воды и проварить 5 минут.

6. Добавить сливки и проварить еще минуту.

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