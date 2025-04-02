Какой суп приготовить, чтобы ели дети: рецепт с лососем и сливками
Сливочный суп с красной рыбой – это блюдо, которое понравится вашим детям. Бульон будет совершенно нежирным, а овощи отлично сочетаются с нежным лососем. Это не только вкусно, но и очень питательно.
Идея приготовления сливочного супа с лососем для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Рецепт максимально простой и не займет много вашего времени.
Ингредиенты:
- лосось – 250 г
- картофель – 2 шт.
- большая морковь
- овощная смесь заморожена
- сливки 10% – 100 мл.
- специи по вкусу (подходит базилик, укроп)
Способ приготовления:
1. Морковь и картофель нарезать маленькими кубиками 1-2 сантиметра.
2. Рыбу проверить на кости и нарезать маленькими кусочками.
3. В кастрюльку налить воду и сразу добавить морковь и картофель. Когда вода закипит, добавить замороженную овощную смесь.
4. Варить 7-8 минут с момента закипания воды. Картофель и морковь должны быть мягкими.
5. Добавить рыбу. В этот момент можно добавить специи (и соль для детей после года). Мелкие кусочки приготовятся через 5 минут. После добавления рыбы подождать закипания воды и проварить 5 минут.
6. Добавить сливки и проварить еще минуту.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: