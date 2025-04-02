Какой суп приготовить, чтобы ели дети: рецепт с лососем и сливками

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Какой суп приготовить, чтобы ели дети: рецепт с лососем и сливками

Сливочный суп с красной рыбой – это блюдо, которое понравится вашим детям. Бульон будет совершенно нежирным, а овощи отлично сочетаются с нежным лососем. Это не только вкусно, но и очень питательно.

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Идея приготовления сливочного супа с лососем для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Рецепт максимально простой и не займет много вашего времени.

Какой суп приготовить, чтобы ели дети: рецепт с лососем и сливками

Ингредиенты:

  • лосось – 250 г
  • картофель – 2 шт.
  • большая морковь
  • овощная смесь заморожена
  • сливки 10% – 100 мл.
  • специи по вкусу (подходит базилик, укроп)

Способ приготовления:

Какой суп приготовить, чтобы ели дети: рецепт с лососем и сливками

1. Морковь и картофель нарезать маленькими кубиками 1-2 сантиметра.

Какой суп приготовить, чтобы ели дети: рецепт с лососем и сливками

2. Рыбу проверить на кости и нарезать маленькими кусочками.

Какой суп приготовить, чтобы ели дети: рецепт с лососем и сливками

3. В кастрюльку налить воду и сразу добавить морковь и картофель. Когда вода закипит, добавить замороженную овощную смесь.

Какой суп приготовить, чтобы ели дети: рецепт с лососем и сливками

4. Варить 7-8 минут с момента закипания воды. Картофель и морковь должны быть мягкими.

5. Добавить рыбу. В этот момент можно добавить специи (и соль для детей после года). Мелкие кусочки приготовятся через 5 минут. После добавления рыбы подождать закипания воды и проварить 5 минут.

Какой суп приготовить, чтобы ели дети: рецепт с лососем и сливками

6. Добавить сливки и проварить еще минуту.

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