Какой вкусный осенний салат приготовить из тыквы: очень легкое и питательное блюдо

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
960
Какой вкусный осенний салат приготовить из тыквы: очень легкое и питательное блюдо

Сезон тыквы в разгаре. Такой овощ не только полезный, но и универсальный. Можно сделать как суп, так и очень питательный и легкий салат. Идея приготовления вкусного осеннего салата с тыквой опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Овощ очень вкусно сочетается с сыром и шпинатом.

Видео дня
Какой вкусный осенний салат приготовить из тыквы: очень легкое и питательное блюдо

Ингредиенты:

  • тыква – 250 г
  • сыр – 100 г
  • беби шпинат – 200 г
  • тыквенные семена – по вкусу
  • розмарин – 1 веточка
  • уксус бальзамический – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец черный молотый – по вкусу
  • оливковое масло
  • прованские травы – по желанию (посыпать сверху)

Способ приготовления:

Какой вкусный осенний салат приготовить из тыквы: очень легкое и питательное блюдо

1. Очищенную от кожуры и нарезанную кубиками тыкву выложить на противень, полить оливковым маслом и добавить веточку свежего розмарина.

2. Запекать при температуре 180 градусов до готовности (15-20 минут в зависимости от сорта тыквы).

Какой вкусный осенний салат приготовить из тыквы: очень легкое и питательное блюдо

3. Нарезать голубой сыр с плесенью.

Какой вкусный осенний салат приготовить из тыквы: очень легкое и питательное блюдо

4. Смешать оливковое масло с солью, перцем и бальзамическим уксусом.

Какой вкусный осенний салат приготовить из тыквы: очень легкое и питательное блюдо

5. Листья шпината смешать с соусом и выложить на тарелку.

Какой вкусный осенний салат приготовить из тыквы: очень легкое и питательное блюдо

6. Сверху выложить кусочки тыквы и сыра, посыпать семенами или орешками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты