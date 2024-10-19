Какой вкусный осенний салат приготовить из тыквы: очень легкое и питательное блюдо
Сезон тыквы в разгаре. Такой овощ не только полезный, но и универсальный. Можно сделать как суп, так и очень питательный и легкий салат. Идея приготовления вкусного осеннего салата с тыквой опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Овощ очень вкусно сочетается с сыром и шпинатом.
Ингредиенты:
- тыква – 250 г
- сыр – 100 г
- беби шпинат – 200 г
- тыквенные семена – по вкусу
- розмарин – 1 веточка
- уксус бальзамический – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
- оливковое масло
- прованские травы – по желанию (посыпать сверху)
Способ приготовления:
1. Очищенную от кожуры и нарезанную кубиками тыкву выложить на противень, полить оливковым маслом и добавить веточку свежего розмарина.
2. Запекать при температуре 180 градусов до готовности (15-20 минут в зависимости от сорта тыквы).
3. Нарезать голубой сыр с плесенью.
4. Смешать оливковое масло с солью, перцем и бальзамическим уксусом.
5. Листья шпината смешать с соусом и выложить на тарелку.
6. Сверху выложить кусочки тыквы и сыра, посыпать семенами или орешками.
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