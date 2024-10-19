Сезон тыквы в разгаре. Такой овощ не только полезный, но и универсальный. Можно сделать как суп, так и очень питательный и легкий салат. Идея приготовления вкусного осеннего салата с тыквой опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Овощ очень вкусно сочетается с сыром и шпинатом.

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Ингредиенты:

тыква – 250 г

сыр – 100 г

беби шпинат – 200 г

тыквенные семена – по вкусу

розмарин – 1 веточка

уксус бальзамический – по вкусу

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

оливковое масло

прованские травы – по желанию (посыпать сверху)

Способ приготовления:

1. Очищенную от кожуры и нарезанную кубиками тыкву выложить на противень, полить оливковым маслом и добавить веточку свежего розмарина.

2. Запекать при температуре 180 градусов до готовности (15-20 минут в зависимости от сорта тыквы).

3. Нарезать голубой сыр с плесенью.

4. Смешать оливковое масло с солью, перцем и бальзамическим уксусом.

5. Листья шпината смешать с соусом и выложить на тарелку.

6. Сверху выложить кусочки тыквы и сыра, посыпать семенами или орешками.

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