Какой вкусный пирог приготовить с капустой и грибами: элементарный рецепт

Ароматный пирог с капустой и грибами – это простое блюдо, которое прекрасно подходит и горячим, и уже охлажденным. Нежная начинка, золотистая корочка и приятная текстура теста делают его универсальным вариантом для обеда, ужина или перекуса. Приготовить такой пирог можно из доступных ингредиентов, без сложных этапов и затрат времени – результат всегда удачный. Это именно тот домашний рецепт, который хочется повторять снова и снова.

Идея приготовления заливного пирога с капустой и грибами опубликована на странице фудблогера viktoria vyacheslavna в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

  • капуста молодая – 1 маленький кочан
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 1 крупный
  • шампиньоны – 10 шт.
  • томатное пюре или соус – 4 ст.л.
  • соль, черный перец, паприка – по вкусу
  • масло и небольшой кусочек сливочного масла для жарки
  • семена (лен, подсолнечник) – горсть

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 2 шт.
  • белый йогурт – 250 мл.
  • мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Подготовьте овощи. Лук мелко нарежьте и обжарьте на смеси растительного и сливочного масла до прозрачности.

2. Добавьте натертую морковь, перемешайте и снимите с огня.

3. Шампиньоны нарежьте ломтиками, подрумяньте на сковороде и добавьте к овощной смеси.

5. Нашинкуйте ее, выложите на сковороду и готовьте до мягкости. Когда станет нежным, верните к нему овощи с грибами.

6. Приправьте солью, перцем, паприкой и положите томатное пюре. Перемешайте и тушите еще около 5 минут. Начинка готова.

7. Взбейте яйца с солью, добавьте йогурт, затем постепенно всыпайте муку с разрыхлителем. Тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.

8. Застелите форму пергаментом. Вылейте половину теста, распределите начинку равномерным слоем, сверху залейте оставшимся тестом. Посыпьте семечками.

9. Ставьте в разогретую духовку на 180°C на 40-60 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой – она должна выходить сухой.

