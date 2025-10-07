Какой вкусный пирог приготовить с капустой и грибами: элементарный рецепт
Ароматный пирог с капустой и грибами – это простое блюдо, которое прекрасно подходит и горячим, и уже охлажденным. Нежная начинка, золотистая корочка и приятная текстура теста делают его универсальным вариантом для обеда, ужина или перекуса. Приготовить такой пирог можно из доступных ингредиентов, без сложных этапов и затрат времени – результат всегда удачный. Это именно тот домашний рецепт, который хочется повторять снова и снова.
Идея приготовления заливного пирога с капустой и грибами опубликована на странице фудблогера viktoria vyacheslavna в Instagram.
Ингредиенты для начинки:
- капуста молодая – 1 маленький кочан
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 крупный
- шампиньоны – 10 шт.
- томатное пюре или соус – 4 ст.л.
- соль, черный перец, паприка – по вкусу
- масло и небольшой кусочек сливочного масла для жарки
- семена (лен, подсолнечник) – горсть
Ингредиенты для теста:
- яйца – 2 шт.
- белый йогурт – 250 мл.
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Подготовьте овощи. Лук мелко нарежьте и обжарьте на смеси растительного и сливочного масла до прозрачности.
2. Добавьте натертую морковь, перемешайте и снимите с огня.
3. Шампиньоны нарежьте ломтиками, подрумяньте на сковороде и добавьте к овощной смеси.
5. Нашинкуйте ее, выложите на сковороду и готовьте до мягкости. Когда станет нежным, верните к нему овощи с грибами.
6. Приправьте солью, перцем, паприкой и положите томатное пюре. Перемешайте и тушите еще около 5 минут. Начинка готова.
7. Взбейте яйца с солью, добавьте йогурт, затем постепенно всыпайте муку с разрыхлителем. Тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.
8. Застелите форму пергаментом. Вылейте половину теста, распределите начинку равномерным слоем, сверху залейте оставшимся тестом. Посыпьте семечками.
9. Ставьте в разогретую духовку на 180°C на 40-60 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой – она должна выходить сухой.
