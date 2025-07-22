Какой вкусный салат приготовить из куриного филе: со свежими оаочами и зеленью

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить из куриного филе: со свежими оаочами и зеленью

В летний период есть много разнообразных компонентов, чтобы приготовить различные салаты. Можно взять обычное куриное филе и соединить его со свежими овощами и зеленью. Вместо майонеза для заправки используйте греческий йогурт.

Идея приготовления салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram.

Какой вкусный салат приготовить из куриного филе: со свежими оаочами и зеленью

Ингредиенты:

  • салат айсберг – 0,5 шт.
  • куриное филе – 1 шт.
  • соевый соус – 1-2 ст.л.
  • специи к курице
  • моцарелла – 125 г
  • огурцы – 1 шт.
  • помидоры – 1 шт.
  • консервированная кукуруза – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для заправки:

  • греческий йогурт – 3 ст.л.
  • неострая горчица – 1 ч.л.
  • сок лимона – 1 ч.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из куриного филе: со свежими оаочами и зеленью

1. Листья салата айсберг нарезать небольшими пластинами.

Какой вкусный салат приготовить из куриного филе: со свежими оаочами и зеленью

2. Куриное филе нарезать кубиком, добавить соевый соус, специи.

Какой вкусный салат приготовить из куриного филе: со свежими оаочами и зеленью

3. Через минут 10 обжарить до золотистого цвета и добавить в миску.

Какой вкусный салат приготовить из куриного филе: со свежими оаочами и зеленью

4. Туда же добавить моцареллу, огурцы, помидоры и кукурузу.

Какой вкусный салат приготовить из куриного филе: со свежими оаочами и зеленью

5. Заправить салат соусом из йогурта, горчицы, лимонного сока, соли и перца.

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