Какой вкусный салат приготовить из куриного филе: со свежими оаочами и зеленью
В летний период есть много разнообразных компонентов, чтобы приготовить различные салаты. Можно взять обычное куриное филе и соединить его со свежими овощами и зеленью. Вместо майонеза для заправки используйте греческий йогурт.
Идея приготовления салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- салат айсберг – 0,5 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- соевый соус – 1-2 ст.л.
- специи к курице
- моцарелла – 125 г
- огурцы – 1 шт.
- помидоры – 1 шт.
- консервированная кукуруза – 2-3 ст.л.
Ингредиенты для заправки:
- греческий йогурт – 3 ст.л.
- неострая горчица – 1 ч.л.
- сок лимона – 1 ч.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Листья салата айсберг нарезать небольшими пластинами.
2. Куриное филе нарезать кубиком, добавить соевый соус, специи.
3. Через минут 10 обжарить до золотистого цвета и добавить в миску.
4. Туда же добавить моцареллу, огурцы, помидоры и кукурузу.
5. Заправить салат соусом из йогурта, горчицы, лимонного сока, соли и перца.
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