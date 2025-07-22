В летний период есть много разнообразных компонентов, чтобы приготовить различные салаты. Можно взять обычное куриное филе и соединить его со свежими овощами и зеленью. Вместо майонеза для заправки используйте греческий йогурт.

Идея приготовления салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

салат айсберг – 0,5 шт.

куриное филе – 1 шт.

соевый соус – 1-2 ст.л.

специи к курице

моцарелла – 125 г

огурцы – 1 шт.

помидоры – 1 шт.

консервированная кукуруза – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для заправки:

греческий йогурт – 3 ст.л.

неострая горчица – 1 ч.л.

сок лимона – 1 ч.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Листья салата айсберг нарезать небольшими пластинами.

2. Куриное филе нарезать кубиком, добавить соевый соус, специи.

3. Через минут 10 обжарить до золотистого цвета и добавить в миску.

4. Туда же добавить моцареллу, огурцы, помидоры и кукурузу.

5. Заправить салат соусом из йогурта, горчицы, лимонного сока, соли и перца.

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