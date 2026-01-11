Какой вкусный салат приготовить из куриной печени: с морковью и яйцами

Именно с куриной печенью можно приготовить сытный и бюджетный салат. Всего несколько простых ингредиентов, и у вас получится действительно вкусное блюдо на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата с печенью опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриная печень – 400 г
  • яйца – 4 шт. + немного молока
  • морковь по-корейски – 100 г
  • лук репчатый – 60 г + по желанию немного зеленого
  • майонез

Способ приготовления:

1. Куриную печень помойте, очистите от пленки, выложите на доску, накройте пакетом/пленкой и отбейте.

2. Далее посолите, поперчите, обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле с обеих сторон до готовности. Этап с отбиванием печени и обжариванием в муке обязателен. Вареная или просто обжаренная, не отбитая, печень имеет другой, более простой, вкус. И салат с ней будет уже не такой вкусный.

3. Яйца взбейте до однородности.

4. Посолите и поперчите их, добавьте немного молока (2 ст.л.).

5. Перемешайте, влейте на сковороду и обжарьте с обеих сторон до готовности.

6. Печень и яичный блинчик охладите.

7. Далее нарежьте все ингредиенты соломкой, заправьте майонезом, перемешайте.

8. Добавьте соль, перец, если нужно.

7. Перед употреблением дайте салату постоять в холодильнике. Он станет только вкуснее.

