Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: рецепт без майонеза

Свекла – один из самых полезных овощей. Его используют для различных закусок и первых блюд. Также можно приготовить вкусный и достаточно бюджетный салат. Вместо классического майонеза стоит использовать сметану – так будет значительно питательнее.

Идея приготовления вкусного свекольного салата со сметаной опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • свекла – 3 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • соленый огурец – 2 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • соль

Способ приготовления:

1. Натереть отваренную свеклу на терке.

2. Отварить и натереть яйца.

3. Нарезать огурцы.

4. В миске смешать свеклу, яйца и огурцы.

5. Добавить соль, сметану и горчицу.

6. Перемешать и подавать.

