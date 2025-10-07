Видео дня
Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: рецепт без майонеза
Свекла – один из самых полезных овощей. Его используют для различных закусок и первых блюд. Также можно приготовить вкусный и достаточно бюджетный салат. Вместо классического майонеза стоит использовать сметану – так будет значительно питательнее.
Идея приготовления вкусного свекольного салата со сметаной опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт.
- яйца – 4 шт.
- соленый огурец – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- соль
Способ приготовления:
1. Натереть отваренную свеклу на терке.
2. Отварить и натереть яйца.
3. Нарезать огурцы.
4. В миске смешать свеклу, яйца и огурцы.
5. Добавить соль, сметану и горчицу.
6. Перемешать и подавать.
