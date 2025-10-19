Осень – лучшее время для блюд из тыквы. Этот сезонный овощ прекрасно сочетается с различными ингредиентами, поэтому из него можно приготовить не только супы или запеканки, но и изысканные салаты. Простой салат из запеченной тыквы без майонеза – это легкое, но сытное блюдо, которое станет отличным вариантом для обеда или ужина. Он имеет яркий вкус и эффектную подачу, а готовится всего за полчаса.

Идея приготовления легкого салата с тыквой опубликована на странице фудблогера o gorodnik в Instagram.

Ингредиенты (на 1 порцию):

тыква запеченная – 80 г

песто из вяленых томатов – 40 г

желтая слива (или инжир, груша) – 40 г

сыр страчателла – 50 г

хамон – 25 г

бальзамическая редукция – 20 г

семечки (подсолнечные или тыквенные, обжаренные) – 10 г

руккола – 30 г

Способ приготовления

1. Тыкву нарежьте небольшими кусочками, полейте оливковым маслом, приправьте солью и розмарином. Запекайте при 180°C около 20-25 минут, пока кусочки не станут мягкими и слегка подрумяненными.

2. Семена обжарьте на сухой сковороде до появления приятного орехового аромата.

3. На тарелку выложите слой песто – он станет основой салата.

4. Добавьте рукколу, сверху выложите кусочки запеченной тыквы и нарезанную сливу или другой фрукт по выбору.

5. Выложите ломтики хамона, сверху добавьте страчателлу.

6. Посыпьте салат обжаренными семенами и полейте бальзамической редукцией для яркого вкуса и привлекательного вида.

