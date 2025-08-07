С жареными баклажанами можно приготовить очень вкусный и изысканный салат. Добавьте пикантный соус, а также соедините овощи со свежей зеленью. Блюдо прекрасно подходит и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата с хрустящими баклажанами опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 шт.

кукурузный крахмал – для обвалки

соль – по вкусу

листья (ваши любимые: шпинат, руккола) – 40 г

мята или базилик (листья) – 5 г

кинза – по желанию

помидоры черри – 150 г (или спелые томаты);

масло – 10 мл.

крем-сыр – 50 г

семечки подсолнечника или тыквы – 5 г

Ингредиенты для соуса:

соус сладкий чили – 60 г

оливковое масло – 20 мл.

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кубиками.

2. Оставить в воде на 10 минут.

3. Убрать лишнюю влагу и обвалять в крахмале.

4. Обжарить во фритюре до золотистого цвета.

5. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

6. Нарезать помидоры. Добавить к баклажанам. Посолить.

7. смешать соус сладкий чили с маслом и влить к помидорам и баклажанам. Все смешать.

8. Выложить в миску зелень.

9. По желанию добавить кинзу. Полить растительным маслом и посолить. Сверху выложить баклажаны и помидоры.

10. Крем-сыр смешать с измельченной мятой или базиликом. Ложкой добавить к салату.

11. Посыпать семечками.

