Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: блюдо на каждый день и для праздничного стола
С жареными баклажанами можно приготовить очень вкусный и изысканный салат. Добавьте пикантный соус, а также соедините овощи со свежей зеленью. Блюдо прекрасно подходит и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного салата с хрустящими баклажанами опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 шт.
- кукурузный крахмал – для обвалки
- соль – по вкусу
- листья (ваши любимые: шпинат, руккола) – 40 г
- мята или базилик (листья) – 5 г
- кинза – по желанию
- помидоры черри – 150 г (или спелые томаты);
- масло – 10 мл.
- крем-сыр – 50 г
- семечки подсолнечника или тыквы – 5 г
Ингредиенты для соуса:
- соус сладкий чили – 60 г
- оливковое масло – 20 мл.
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кубиками.
2. Оставить в воде на 10 минут.
3. Убрать лишнюю влагу и обвалять в крахмале.
4. Обжарить во фритюре до золотистого цвета.
5. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
6. Нарезать помидоры. Добавить к баклажанам. Посолить.
7. смешать соус сладкий чили с маслом и влить к помидорам и баклажанам. Все смешать.
8. Выложить в миску зелень.
9. По желанию добавить кинзу. Полить растительным маслом и посолить. Сверху выложить баклажаны и помидоры.
10. Крем-сыр смешать с измельченной мятой или базиликом. Ложкой добавить к салату.
11. Посыпать семечками.
