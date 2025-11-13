Салаты с куриной печенью всегда получаются нежными, питательными и ароматными. Они прекрасно подходят для сытного обеда или ужина и сочетаются почти с любым гарниром. Куриная печень имеет деликатный вкус, который гармонично сочетается с маринованным луком, морковью, огурцами и зеленым горошком. Майонез делает салат мягким и насыщенным, добавляя ему домашнего вкуса. Готовится блюдо просто и не требует сложных ингредиентов, поэтому оно станет хорошим вариантом даже для повседневного меню.

Идея приготовления вкусного майонезного салата с печенью опубликована на странице storinka retseptiv в Instagram.

Ингредиенты:

печень куриная или говяжья – 500 г (можно заменить на сердечки или отварное мясо)

яйца – 3 шт.

горошек – 1 банка консервированного

лук – 2 шт. (маринованный с уксусом, сахаром и солью)

морковь – 2 шт. (поджаренная на растительном масле)

огурцы – 2-3 соленые

чеснок – 1-2 зубчика

заправка – майонез по вкусу

приправы: соль, перец – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриную печень отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Если используете сердечки или мясо – действуйте так же.

2. Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кусочками.

3. Лук нарежьте тонкими полукольцами, залейте смесью из уксуса, соли и сахара и оставьте на 10-15 минут – это уберет горечь.

3. Морковь натрите на терке и обжарьте на растительном масле до мягкости.

4. В отдельной миске смешайте печень, яйца, морковь, маринованный лук, нарезанные соленые огурцы, измельченный чеснок и зеленый горошек.

5. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу.

6. Хорошо перемешайте, чтобы все компоненты равномерно соединились.

7. Готовый салат можно подавать сразу или дать ему настояться в холодильнике 20-30 минут – так вкус станет еще более насыщенным.

