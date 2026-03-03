С куриными сердечками можно приготовить вкусный майонезный салат. Мясо для такого блюда нужно просто отварить, а также добавить вкусную овощную зажарку. Салат прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 500 г

яйца – 3 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

маринованные огурцы – 3-5 шт.

зелень (укроп, петрушка)

майонез – по вкусу

соль, перец

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сердечки промыть, почистить и отварить (после закипания варить 30 минут).

2. Затем охладить и нарезать соломкой.

3. Отдельно на растительном масле обжарить до мягкости лук, нарезанный перьями, затем добавить натертую морковь и жарить до готовности.

4. Охладить зажарку.

5. вареные яйца и огурцы нарезать соломкой.

