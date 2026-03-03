Все рецепты
Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками: заправляется майонезом
С куриными сердечками можно приготовить вкусный майонезный салат. Мясо для такого блюда нужно просто отварить, а также добавить вкусную овощную зажарку. Салат прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 500 г
- яйца – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- маринованные огурцы – 3-5 шт.
- зелень (укроп, петрушка)
- майонез – по вкусу
- соль, перец
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сердечки промыть, почистить и отварить (после закипания варить 30 минут).
2. Затем охладить и нарезать соломкой.
3. Отдельно на растительном масле обжарить до мягкости лук, нарезанный перьями, затем добавить натертую морковь и жарить до готовности.
4. Охладить зажарку.
5. вареные яйца и огурцы нарезать соломкой.
