Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками: заправляется майонезом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
930
С куриными сердечками можно приготовить вкусный майонезный салат. Мясо для такого блюда нужно просто отварить, а также добавить вкусную овощную зажарку. Салат прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные сердечки – 500 г
  • яйца – 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • маринованные огурцы – 3-5 шт.
  • зелень (укроп, петрушка)
  • майонез – по вкусу
  • соль, перец
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сердечки промыть, почистить и отварить (после закипания варить 30 минут).

2. Затем охладить и нарезать соломкой.

3. Отдельно на растительном масле обжарить до мягкости лук, нарезанный перьями, затем добавить натертую морковь и жарить до готовности.

4. Охладить зажарку.

5. вареные яйца и огурцы нарезать соломкой.

