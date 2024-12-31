Какой вкусный салат приготовить с маринованными грибами: лучше оливье
Маринованные грибы – это не только вкусная самостоятельная закуска, но и отличная основа для праздничного салата. В таких блюдах сочетаются всем нам привычные вкусы: мясо, овощи, а также майонез. Грибы придают особую пикантность.
Идея приготовления сытного салата с маринованными грибами опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Выйдет вкуснее, чем классический оливье.
Ингредиенты:
- грибы маринованные – 160 г
- яйца – 4 шт.
- куриное филе – 350 г (вес готового)
- кукуруза – 150 г
- морковь по-корейски – 130 г
- лук – 150 г
- майонез
Способ приготовления:
1. Яйца отварить.
2. Мясо немного посолить, поперчить.
3. Добавить паприку, соевый соус.
4. Обжарить на сковороде до готовности.
5. Грибы порезать.
6. Нарезать морковь, яйца, мясо и лук.
7. Соединить все ингредиенты салата и заправить их майонезом.
8. Если нужно – поперчить и посолить.
9. Перед употреблением дать салат немного постоять в холодильнике.
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