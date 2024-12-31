Маринованные грибы – это не только вкусная самостоятельная закуска, но и отличная основа для праздничного салата. В таких блюдах сочетаются всем нам привычные вкусы: мясо, овощи, а также майонез. Грибы придают особую пикантность.

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Идея приготовления сытного салата с маринованными грибами опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Выйдет вкуснее, чем классический оливье.

Ингредиенты:

грибы маринованные – 160 г

яйца – 4 шт.

куриное филе – 350 г (вес готового)

кукуруза – 150 г

морковь по-корейски – 130 г

лук – 150 г

майонез

Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Мясо немного посолить, поперчить.

3. Добавить паприку, соевый соус.

4. Обжарить на сковороде до готовности.

5. Грибы порезать.

6. Нарезать морковь, яйца, мясо и лук.

7. Соединить все ингредиенты салата и заправить их майонезом.

8. Если нужно – поперчить и посолить.

9. Перед употреблением дать салат немного постоять в холодильнике.

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