Какой вкусный салат приготовить с печенью: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Салаты с печенью остаются одними из самых популярных в домашней кухне, ведь они питательные, нежные на вкус и хорошо сочетаются с простыми ингредиентами. Такое блюдо подходит и для обычного ужина, и для праздничного меню. Куриная печень готовится быстро, имеет мягкую текстуру и хорошо впитывает вкусы овощей. Именно поэтому этот салат часто готовят как универсальный вариант "на все случаи жизни".
Идея приготовления праздничного салата с печенью опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 650 г
- лук – 2-3 шт.
- морковь – 1 большая или 2 средние
- маринованные огурцы – 4-5 шт.
- яйца вареные – 5 шт.
- твердый сыр – 100 г
- майонез – по вкусу
- соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриную печень тщательно промойте, удалите пленки и лишние прожилки. Переложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения на среднем огне.
2. После закипания уменьшите огонь, снимите пену, накройте крышкой и варите около 20 минут. Важно не переварить печень, чтобы она осталась нежной. Готовую печень полностью остудите и натрите на крупную терку.
3. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте масло, выложите овощи и обжарьте на небольшом огне до мягкости, периодически помешивая. Готовую зажарку остудите до комнатной температуры.
4. Салат удобно формировать в разъемном кольце, стеклянной форме или порционно. Выкладывайте ингредиенты слоями, слегка уплотняя каждый.
5. Первый слой – половина натертой куриной печени, сверху сделайте тонкую сеточку из майонеза.
6. Второй слой – часть овощной зажарки, посолите и поперчите по вкусу.
7. Третий слой – маринованные огурцы, нарезанные соломкой, с небольшим количеством майонеза.
8. Четвертый слой – натертые вареные яйца с майонезной сеточкой.
9. Повторите слои еще раз в той же последовательности. Завершите салат слоем твердого сыра, натертого на мелкой терке.
10. Готовый салат с куриной печенью желательно поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо настоялся. Перед подачей блюдо сохраняет форму, имеет насыщенный вкус и одинаково хорошо подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.
