Салаты с печенью остаются одними из самых популярных в домашней кухне, ведь они питательные, нежные на вкус и хорошо сочетаются с простыми ингредиентами. Такое блюдо подходит и для обычного ужина, и для праздничного меню. Куриная печень готовится быстро, имеет мягкую текстуру и хорошо впитывает вкусы овощей. Именно поэтому этот салат часто готовят как универсальный вариант "на все случаи жизни".

Идея приготовления праздничного салата с печенью опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 650 г

лук – 2-3 шт.

морковь – 1 большая или 2 средние

маринованные огурцы – 4-5 шт.

яйца вареные – 5 шт.

твердый сыр – 100 г

майонез – по вкусу

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную печень тщательно промойте, удалите пленки и лишние прожилки. Переложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения на среднем огне.

2. После закипания уменьшите огонь, снимите пену, накройте крышкой и варите около 20 минут. Важно не переварить печень, чтобы она осталась нежной. Готовую печень полностью остудите и натрите на крупную терку.

3. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте масло, выложите овощи и обжарьте на небольшом огне до мягкости, периодически помешивая. Готовую зажарку остудите до комнатной температуры.

4. Салат удобно формировать в разъемном кольце, стеклянной форме или порционно. Выкладывайте ингредиенты слоями, слегка уплотняя каждый.

5. Первый слой – половина натертой куриной печени, сверху сделайте тонкую сеточку из майонеза.

6. Второй слой – часть овощной зажарки, посолите и поперчите по вкусу.

7. Третий слой – маринованные огурцы, нарезанные соломкой, с небольшим количеством майонеза.

8. Четвертый слой – натертые вареные яйца с майонезной сеточкой.

9. Повторите слои еще раз в той же последовательности. Завершите салат слоем твердого сыра, натертого на мелкой терке.

10. Готовый салат с куриной печенью желательно поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо настоялся. Перед подачей блюдо сохраняет форму, имеет насыщенный вкус и одинаково хорошо подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: