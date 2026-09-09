Какой вкусный салат приготовить с печенью: рецепт с майонезом

Салат из куриной печени, маринованных огурцов и обжаренных овощей получается насыщенным и довольно сытным. Для него не нужны сложные ингредиенты, а основную подготовку можно сделать заранее. Печень сначала отваривают, затем нарезают и смешивают с морковью, луком и огурцами. Завершающий штрих – майонез, который делает салат сочным и хорошо объединяет все компоненты.

Идея приготовления вкусного майонезного салата с печенью опубликована на странице tetiana.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 крупная

маринованные огурцы – 4 шт.

майонез – по вкусу

растительное масло – для жарки

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную печень очистите от лишних пленок и хорошо промойте. Положите в кастрюлю с подсоленной водой и варите примерно 20 минут после закипания.

2. Готовую печень достаньте, остудите и нарежьте небольшими кусочками или соломкой.

3. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи до мягкости. Не нужно сильно их обжаривать, достаточно, чтобы лук стал прозрачным, а морковь хорошо размягчилась.

4. Маринованные огурцы нарежьте тонкой соломкой. Они придадут салату яркий вкус и хорошо дополнят нежную печень и сладковатую морковь.

5. В большой миске смешайте нарезанную куриную печень, обжаренные лук и морковь, а также маринованные огурцы. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу.

6. Аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

7. Готовый салат можно сразу подавать к столу. Если дать ему немного постоять, вкусы ингредиентов станут более выраженными. Такая закуска хорошо подходит для домашнего обеда, ужина или праздничного меню.

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