Какой вкусный салат приготовить с печенью: рецепт сытного блюда для обеда

С печенью можно приготовить вкуснейший салат. Сочетайте такой продукт с грибами, овощами, а также омлетом. Получится очень сытное и бюджетное блюдо.

Идея приготовления сытного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогерки mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриная печень – 300 г
  • грибы – 350 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 2 ст.л.
  • кукуруза – 0,5 банки
  • майонез
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль, чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень промыть, посолить и поперчить.

2. Обвалять в муке и обжарить на сковороде с растительным маслом с двух сторон до красивой золотистой корочки.

3. Нарезать на кусочки.

4. Грибы обжарить с луком, приправить солью и чёрным перцем.

5. Приготовить омлет из яиц и молока, приправить солью и чёрным перцем.

6. Нарезать омлет кусочками.

7. В миске соединить нарезанный омлет, кусочки печени, обжаренные грибы, кукурузу, майонез, чеснок, соль и перец.

8. Всё тщательно перемешать и подавать к столу.

