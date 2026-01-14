Какой вкусный салат приготовить с печенью: рецепт сытного блюда для обеда
С печенью можно приготовить вкуснейший салат. Сочетайте такой продукт с грибами, овощами, а также омлетом. Получится очень сытное и бюджетное блюдо.
Идея приготовления сытного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогерки mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 300 г
- грибы – 350 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- молоко – 2 ст.л.
- кукуруза – 0,5 банки
- майонез
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень промыть, посолить и поперчить.
2. Обвалять в муке и обжарить на сковороде с растительным маслом с двух сторон до красивой золотистой корочки.
3. Нарезать на кусочки.
4. Грибы обжарить с луком, приправить солью и чёрным перцем.
5. Приготовить омлет из яиц и молока, приправить солью и чёрным перцем.
6. Нарезать омлет кусочками.
7. В миске соединить нарезанный омлет, кусочки печени, обжаренные грибы, кукурузу, майонез, чеснок, соль и перец.
8. Всё тщательно перемешать и подавать к столу.
