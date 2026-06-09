Какой вкусный салат приготовить с помидорами: добавьте пикантный маринад

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
183
Какой вкусный салат приготовить с помидорами: добавьте пикантный маринад
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Салаты из свежих помидоров всегда остаются актуальными, особенно в сезон сочных овощей. Чтобы привычное блюдо заиграло новыми вкусами, достаточно добавить простой маринад для лука и нежный сливочный сыр. Такой салат получается ароматным, ярким и прекрасно дополняет любой обед или ужин. Готовится он за считанные минуты, а результат приятно удивляет насыщенным вкусом. Именно поэтому этот рецепт хочется повторять снова и снова.

Идея приготовления вкусного салата из помидоров опубликована на странице фудблогера mamalife.ua в Instagram.

Какой вкусный салат приготовить с помидорами: добавьте пикантный маринад

Ингредиенты:

  • помидоры – 500 г
  • красный лук – 1 шт.
  • сливочный сыр для салатов – 100 г
  • укроп – по вкусу
  • петрушка – по вкусу

Для маринада:

  • соль – 0,5 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • уксус 9% – 1 ст. л.
  • подсолнечное масло – 30 мл.
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с помидорами: добавьте пикантный маринад

1. Помидоры нарежьте крупными кусочками и переложите в глубокую салатницу.

2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

Какой вкусный салат приготовить с помидорами: добавьте пикантный маринад

3. Добавьте к ней соль, сахар, уксус, подсолнечное масло и черный перец.

4. Тщательно перемешайте и оставьте примерно на 15-20 минут. За это время лук станет мягче и приобретет насыщенный вкус.

Какой вкусный салат приготовить с помидорами: добавьте пикантный маринад

5. Укроп и петрушку мелко нарежьте и добавьте к маринованному луку.

Какой вкусный салат приготовить с помидорами: добавьте пикантный маринад

6. Соедините подготовленные помидоры с луком и зеленью. Аккуратно перемешайте.

7. В конце добавьте сливочный сыр и еще раз осторожно смешайте, чтобы кусочки сыра остались целыми.

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