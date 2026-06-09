Салаты из свежих помидоров всегда остаются актуальными, особенно в сезон сочных овощей. Чтобы привычное блюдо заиграло новыми вкусами, достаточно добавить простой маринад для лука и нежный сливочный сыр. Такой салат получается ароматным, ярким и прекрасно дополняет любой обед или ужин. Готовится он за считанные минуты, а результат приятно удивляет насыщенным вкусом. Именно поэтому этот рецепт хочется повторять снова и снова.

Идея приготовления вкусного салата из помидоров опубликована на странице фудблогера mamalife.ua в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 500 г

красный лук – 1 шт.

сливочный сыр для салатов – 100 г

укроп – по вкусу

петрушка – по вкусу

Для маринада:

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

уксус 9% – 1 ст. л.

подсолнечное масло – 30 мл.

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помидоры нарежьте крупными кусочками и переложите в глубокую салатницу.

2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

3. Добавьте к ней соль, сахар, уксус, подсолнечное масло и черный перец.

4. Тщательно перемешайте и оставьте примерно на 15-20 минут. За это время лук станет мягче и приобретет насыщенный вкус.

5. Укроп и петрушку мелко нарежьте и добавьте к маринованному луку.

6. Соедините подготовленные помидоры с луком и зеленью. Аккуратно перемешайте.

7. В конце добавьте сливочный сыр и еще раз осторожно смешайте, чтобы кусочки сыра остались целыми.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: