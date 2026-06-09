Какой вкусный салат приготовить с помидорами: добавьте пикантный маринад
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Салаты из свежих помидоров всегда остаются актуальными, особенно в сезон сочных овощей. Чтобы привычное блюдо заиграло новыми вкусами, достаточно добавить простой маринад для лука и нежный сливочный сыр. Такой салат получается ароматным, ярким и прекрасно дополняет любой обед или ужин. Готовится он за считанные минуты, а результат приятно удивляет насыщенным вкусом. Именно поэтому этот рецепт хочется повторять снова и снова.
Идея приготовления вкусного салата из помидоров опубликована на странице фудблогера mamalife.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 500 г
- красный лук – 1 шт.
- сливочный сыр для салатов – 100 г
- укроп – по вкусу
- петрушка – по вкусу
Для маринада:
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- уксус 9% – 1 ст. л.
- подсолнечное масло – 30 мл.
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помидоры нарежьте крупными кусочками и переложите в глубокую салатницу.
2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.
3. Добавьте к ней соль, сахар, уксус, подсолнечное масло и черный перец.
4. Тщательно перемешайте и оставьте примерно на 15-20 минут. За это время лук станет мягче и приобретет насыщенный вкус.
5. Укроп и петрушку мелко нарежьте и добавьте к маринованному луку.
6. Соедините подготовленные помидоры с луком и зеленью. Аккуратно перемешайте.
7. В конце добавьте сливочный сыр и еще раз осторожно смешайте, чтобы кусочки сыра остались целыми.
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