Какой вкусный салат приготовить с запеченной тыквой: ароматное осеннее блюдо для праздничного стола
Салат с запеченной тыквой – изысканное осеннее блюдо для вашего праздничного стола. В нем много компонентов, которые не только вкусные, но и очень полезные. Особое внимание стоит обратить на заправку из оливкового масла и лимонного вкуса, которая достаточно пикантная, но освежающая.
Идея приготовления легкого осеннего салата с запеченной тыквой опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- листья салата
- тыква
- свекла
- соленый салатный сыр
- красный лук + 1 стл лимонного сока + 1 стл лимонного сока
- грецкие орехи
- оливковое масло, соль, перец для тыквы
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 3 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Тыкву запечь при температуре 200 градусов 30-35 минут до мягкости.
2. Свеклу также можно запечь, но это по желанию.
3. Замариновать лук в лимонном соке, чтобы он немного потерял свою резкую ноту.
4. Для заправки смешать все ингредиенты до однородности.
5. Измельченные ингредиенты выложить в миску, заправить и перемешать.
