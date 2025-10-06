Салат с запеченной тыквой – изысканное осеннее блюдо для вашего праздничного стола. В нем много компонентов, которые не только вкусные, но и очень полезные. Особое внимание стоит обратить на заправку из оливкового масла и лимонного вкуса, которая достаточно пикантная, но освежающая.

Видео дня

Идея приготовления легкого осеннего салата с запеченной тыквой опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

листья салата

тыква

свекла

соленый салатный сыр

красный лук + 1 стл лимонного сока + 1 стл лимонного сока

грецкие орехи

оливковое масло, соль, перец для тыквы

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 3 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Тыкву запечь при температуре 200 градусов 30-35 минут до мягкости.

2. Свеклу также можно запечь, но это по желанию.

3. Замариновать лук в лимонном соке, чтобы он немного потерял свою резкую ноту.

4. Для заправки смешать все ингредиенты до однородности.

5. Измельченные ингредиенты выложить в миску, заправить и перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: