Какой вкусный салат приготовить с запеченной тыквой: ароматное осеннее блюдо для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
66
Салат с запеченной тыквой – изысканное осеннее блюдо для вашего праздничного стола. В нем много компонентов, которые не только вкусные, но и очень полезные. Особое внимание стоит обратить на заправку из оливкового масла и лимонного вкуса, которая достаточно пикантная, но освежающая.

Идея приготовления легкого осеннего салата с запеченной тыквой опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • листья салата
  • тыква
  • свекла
  • соленый салатный сыр
  • красный лук + 1 стл лимонного сока + 1 стл лимонного сока
  • грецкие орехи
  • оливковое масло, соль, перец для тыквы

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Тыкву запечь при температуре 200 градусов 30-35 минут до мягкости.

2. Свеклу также можно запечь, но это по желанию.

3. Замариновать лук в лимонном соке, чтобы он немного потерял свою резкую ноту.

4. Для заправки смешать все ингредиенты до однородности.

5. Измельченные ингредиенты выложить в миску, заправить и перемешать.

