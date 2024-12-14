Какой вкусный салат с креветками приготовить на Новый год: вариант изысканного праздничного блюда
На Новый год всегда хочется удивить близких чем-нибудь особенным. Если вы ищете изысканное и одновременно простое в приготовлении блюдо,салат с креветками станет идеальным выбором.
Идея приготовления изысканного праздничного салата с креветками опубликована на странице фудблогера с ником yanni.cooking в Instagram. Нежное сочетание сочной груши, ароматных креветок и пикантного сыра с голубой плесенью создаст настоящую гармонию вкусов на вашем праздничном столе.
Ингредиенты:
- рукола
- груша
- креветки
- чеснок
- сливочное масло (для жарки)
- сахар (для карамелизации)
- сыр с голубой плесенью
- авокадо
- оливковое масло (основа заправки)
- лайм
- красный молотый перец
- мед
Способ приготовления:
1. Обжарить креветки на сливочном масле вместе с 2-3 раздавленными зубчиками чеснока.
2. Жарить по 3-4 минуты с каждой стороны, чтобы они стали нежными и ароматными.
3. Нарезать грушу тонкими ломтиками.
4. На разогретой сковороде со сливочным маслом посыпать ее 1-2 ст.л. сахара и жарить до золотистой корочки.
5. В большой тарелке выложить основание из рукколы.
6. Добавить карамелизированную грушу, обжаренные креветки, кусочки сыра с плесенью и кубики авокадо.
7. Равномерно полить салат оливковым маслом, небольшим количеством меда.
8. Сбрызнуть соком лайма и добавить щепотку красного молотого перца.
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