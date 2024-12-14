На Новый год всегда хочется удивить близких чем-нибудь особенным. Если вы ищете изысканное и одновременно простое в приготовлении блюдо,салат с креветками станет идеальным выбором.

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Идея приготовления изысканного праздничного салата с креветками опубликована на странице фудблогера с ником yanni.cooking в Instagram. Нежное сочетание сочной груши, ароматных креветок и пикантного сыра с голубой плесенью создаст настоящую гармонию вкусов на вашем праздничном столе.

Ингредиенты:

рукола

груша

креветки

чеснок

сливочное масло (для жарки)

сахар (для карамелизации)

сыр с голубой плесенью

авокадо

оливковое масло (основа заправки)

лайм

красный молотый перец

мед

Способ приготовления:

1. Обжарить креветки на сливочном масле вместе с 2-3 раздавленными зубчиками чеснока.

2. Жарить по 3-4 минуты с каждой стороны, чтобы они стали нежными и ароматными.

3. Нарезать грушу тонкими ломтиками.

4. На разогретой сковороде со сливочным маслом посыпать ее 1-2 ст.л. сахара и жарить до золотистой корочки.

5. В большой тарелке выложить основание из рукколы.

6. Добавить карамелизированную грушу, обжаренные креветки, кусочки сыра с плесенью и кубики авокадо.

7. Равномерно полить салат оливковым маслом, небольшим количеством меда.

8. Сбрызнуть соком лайма и добавить щепотку красного молотого перца.

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