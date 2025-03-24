Какой вкусный суп приготовить на обед: с сыром и колбасками

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
558
Какой вкусный суп приготовить на обед: с сыром и колбасками

Суп – один из лучших вариантов сытного обеда. Для такого блюда понадобится минимум ингредиентов, а семья точно не останется голодной. Для яркого вкуса можно добавить сливочный творог, а также колбаски.

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Идея приготовления сытного сливочного супа на обед опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at hom в Instagram. Большинство продуктов для блюда точно найдутся в холодильнике.

Какой вкусный суп приготовить на обед: с сыром и колбасками

Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт.
  • масло
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • колбаски – 300 г
  • чеснок – 3-4 зуб.
  • специи: соль, перец, любимые – по вкусу,
  • плавленый сыр – 200 г
  • зелень

Способ приготовления:

Какой вкусный суп приготовить на обед: с сыром и колбасками

1. Картошку порезать залить водой и поставить вариться.

Какой вкусный суп приготовить на обед: с сыром и колбасками

2. За это время на разогретую с маслом сковороду выложить порезанный лук.

3. Поджарить до мягкости.

Какой вкусный суп приготовить на обед: с сыром и колбасками

4. Выложить порезанную морковь, поджарить вместе несколько минут. Добавить порезанные колбаски, мелко нарезанный чеснок и, помешивая, жарить еще несколько минут.

Какой вкусный суп приготовить на обед: с сыром и колбасками

5. Выложить зажарку до готового картофеля, проварить 5 минут.

Какой вкусный суп приготовить на обед: с сыром и колбасками

6. Добавить специи и сыр.

Какой вкусный суп приготовить на обед: с сыром и колбасками

7. Проварить, помешивая, до момента, пока творог не растворится.

Какой вкусный суп приготовить на обед: с сыром и колбасками

8. Выложить мелко иссеченную зелень и выключить.

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