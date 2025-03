Суп – один из лучших вариантов сытного обеда. Для такого блюда понадобится минимум ингредиентов, а семья точно не останется голодной. Для яркого вкуса можно добавить сливочный творог, а также колбаски.

Идея приготовления сытного сливочного супа на обед опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at hom в Instagram. Большинство продуктов для блюда точно найдутся в холодильнике.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт.

масло

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

колбаски – 300 г

чеснок – 3-4 зуб.

специи: соль, перец, любимые – по вкусу,

плавленый сыр – 200 г

зелень

Способ приготовления:

1. Картошку порезать залить водой и поставить вариться.

2. За это время на разогретую с маслом сковороду выложить порезанный лук.

3. Поджарить до мягкости.

4. Выложить порезанную морковь, поджарить вместе несколько минут. Добавить порезанные колбаски, мелко нарезанный чеснок и, помешивая, жарить еще несколько минут.

5. Выложить зажарку до готового картофеля, проварить 5 минут.

6. Добавить специи и сыр.

7. Проварить, помешивая, до момента, пока творог не растворится.

8. Выложить мелко иссеченную зелень и выключить.

