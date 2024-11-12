Далеко не всегда получается действительно качественно сварить картофель. Овощ чато становится похожим на клей или остается твердым и пресным. Вся ошибка в том, что вы заливаете продукт неправильной водой.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно отваривать картошку. Нужно знать всего несколько обычных секретов.

Какой водой лучше заливать картофель перед отваркой

Варка картофеля кажется простым делом, однако даже здесь есть определенные нюансы. Большинство из нас привыкли просто класть очищенный картофель в холодную воду, не задумываясь над тем, какое влияние оказывает температура воды на готовое блюдо и его полезность. Выбор холодной или горячей воды зависит от того, какого результата вы хотите достичь и какой вид картофеля готовите.

Отварка картофеля кусочками

Если картофель уже нарезан на кусочки или готовится для пюре, повара рекомендуют заливать его именно горячей водой. Горячая вода позволяет сохранить больше полезных веществ, ведь в холодной воде картофель постепенно теряет их во время нагревания. Картошку варят на среднем огне примерно 20 минут, проверяя готовность вилкой – она должна легко входить в кусочек.

Отварка картофеля "в мундире"

Для картофеля в полушубках (с кожурой), который богат калием, подходит другой подход. Ее следует заливать холодной водой так, чтобы вода покрывала овощи на 2-3 см. Это позволяет картофелю равномерно прогреваться, сохраняя максимум полезных элементов, таких как калий, фосфор, кальций, железо, а также витамины группы B, A, C. картофель на среднем огне в подсоленной воде.

Какой водой нельзя заливать картофель

Ни в коем случае не используйте теплую или комнатную температуру воду для картофеля, это способствует неравномерному прогреванию и уменьшает содержание полезных веществ.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: