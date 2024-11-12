Какой водой нельзя заливать картофель: эту ошибку допускают все

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Какой водой нельзя заливать картофель: эту ошибку допускают все

Далеко не всегда получается действительно качественно сварить картофель. Овощ чато становится похожим на клей или остается твердым и пресным. Вся ошибка в том, что вы заливаете продукт неправильной водой.

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Редакция FoodOboz расскажет, как правильно отваривать картошку. Нужно знать всего несколько обычных секретов.

Какой водой нельзя заливать картофель: эту ошибку допускают все

Какой водой лучше заливать картофель перед отваркой

Варка картофеля кажется простым делом, однако даже здесь есть определенные нюансы. Большинство из нас привыкли просто класть очищенный картофель в холодную воду, не задумываясь над тем, какое влияние оказывает температура воды на готовое блюдо и его полезность. Выбор холодной или горячей воды зависит от того, какого результата вы хотите достичь и какой вид картофеля готовите.

Отварка картофеля кусочками

Какой водой нельзя заливать картофель: эту ошибку допускают все

Если картофель уже нарезан на кусочки или готовится для пюре, повара рекомендуют заливать его именно горячей водой. Горячая вода позволяет сохранить больше полезных веществ, ведь в холодной воде картофель постепенно теряет их во время нагревания. Картошку варят на среднем огне примерно 20 минут, проверяя готовность вилкой – она должна легко входить в кусочек.

Какой водой нельзя заливать картофель: эту ошибку допускают все

Отварка картофеля "в мундире"

Для картофеля в полушубках (с кожурой), который богат калием, подходит другой подход. Ее следует заливать холодной водой так, чтобы вода покрывала овощи на 2-3 см. Это позволяет картофелю равномерно прогреваться, сохраняя максимум полезных элементов, таких как калий, фосфор, кальций, железо, а также витамины группы B, A, C. картофель на среднем огне в подсоленной воде.

Какой водой нельзя заливать картофель: эту ошибку допускают все

Какой водой нельзя заливать картофель

Ни в коем случае не используйте теплую или комнатную температуру воду для картофеля, это способствует неравномерному прогреванию и уменьшает содержание полезных веществ.

Какой водой нельзя заливать картофель: эту ошибку допускают все

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