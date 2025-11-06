Какой водой заливать мясо на бульон, чтобы он не был мутным: важный нюанс
Вкусный и прозрачный бульон – основа любого супа или соуса. Однако часто после варки он получается мутным, даже если продукты были свежими. Все решает правильный подход: с чего начать, какой водой залить мясо и как контролировать процесс варки. Один небольшой нюанс может существенно изменить результат.
О том, какой водой заливать мясо для бульона, рассказала фудблогер alina burlaka в Instagram.
Главный секрет прозрачного бульона
Чтобы бульон имел насыщенный вкус и оставался прозрачным, мясо нужно заливать только холодной водой. Именно постепенное нагревание позволяет белкам медленно свернуться, образуя легкую пену, которую можно легко снять. Если же сразу залить кипяток – белки схватятся резко, и часть останется в жидкости, из-за чего бульон станет мутным и теряет свой чистый цвет.
Очень важно также не накрывать кастрюлю крышкой во время нагревания, чтобы пар свободно выходил, а процесс шел равномерно.
Пропорции для ароматного куриного бульона
Для 3 литров готового бульона потребуется:
- 5 литров холодной воды
- 4 куриных бедра с ножками
- 1 куриный каркас (можно заменить на любые костлявые части)
- 3 большие морковки
- половина корня сельдерея
- 1 лук-порей
- 2 обычных лука в шелухе (дают золотистый цвет)
- 2 лавровых листа
- перец горошком по вкусу.
Как варить, чтобы бульон был чистым и насыщенным:
1. Подготовить овощи и мясо.
2. Слегка подрумянить их на сухой сковороде – это придаст вкуса и цвета.
3. Внутри они должны оставаться сырыми.
4. Переложить все в кастрюлю и залить холодной водой.
5. По желанию можно поджечь лавровый лист – это усилит аромат.
6. Поставить на средний огонь.
7. Бульон должен постепенно нагреваться, не кипеть. Когда появится пена – осторожно снять ее.
8. Уменьшить огонь до минимума и варить не менее 1,5 часа.
9. Чем дольше держится на слабом огне, тем глубже и богаче получается вкус.
10. Процедить через сито или марлю.
11. Овощи и мясо можно достать, а жидкость использовать как базу для супов, соусов или каш.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: