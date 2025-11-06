Вкусный и прозрачный бульон – основа любого супа или соуса. Однако часто после варки он получается мутным, даже если продукты были свежими. Все решает правильный подход: с чего начать, какой водой залить мясо и как контролировать процесс варки. Один небольшой нюанс может существенно изменить результат.

О том, какой водой заливать мясо для бульона, рассказала фудблогер alina burlaka в Instagram.

Главный секрет прозрачного бульона

Чтобы бульон имел насыщенный вкус и оставался прозрачным, мясо нужно заливать только холодной водой. Именно постепенное нагревание позволяет белкам медленно свернуться, образуя легкую пену, которую можно легко снять. Если же сразу залить кипяток – белки схватятся резко, и часть останется в жидкости, из-за чего бульон станет мутным и теряет свой чистый цвет.

Очень важно также не накрывать кастрюлю крышкой во время нагревания, чтобы пар свободно выходил, а процесс шел равномерно.

Пропорции для ароматного куриного бульона

Для 3 литров готового бульона потребуется:

5 литров холодной воды

4 куриных бедра с ножками

1 куриный каркас (можно заменить на любые костлявые части)

3 большие морковки

половина корня сельдерея

1 лук-порей

2 обычных лука в шелухе (дают золотистый цвет)

2 лавровых листа

перец горошком по вкусу.

Как варить, чтобы бульон был чистым и насыщенным:

1. Подготовить овощи и мясо.

2. Слегка подрумянить их на сухой сковороде – это придаст вкуса и цвета.

3. Внутри они должны оставаться сырыми.

4. Переложить все в кастрюлю и залить холодной водой.

5. По желанию можно поджечь лавровый лист – это усилит аромат.

6. Поставить на средний огонь.

7. Бульон должен постепенно нагреваться, не кипеть. Когда появится пена – осторожно снять ее.

8. Уменьшить огонь до минимума и варить не менее 1,5 часа.

9. Чем дольше держится на слабом огне, тем глубже и богаче получается вкус.

10. Процедить через сито или марлю.

11. Овощи и мясо можно достать, а жидкость использовать как базу для супов, соусов или каш.

