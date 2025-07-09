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Какую вкусную закуску приготовить из баклажанов: с сыром и чесноком
Баклажаны – прекрасная основа для приготовления вкусной и изысканной закуски. Овощи нужно пожарить, а затем выложить в эти кусочки нежную начинку.
Идея приготовления вкусной закуски из баклажанов опубликована на странице фудблогера Виктории Яворской (yavorskaa cooking) в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 шт.
- крем сыр – 1 пачка
- твердый сыр – 100 г
- чеснок – 2 зубчика
- жареные орешки – горсть
Способ приготовления:
1. Баклажан нарезать.
2. Посолить и через 10 минут промокнуть бумажным полотенцем лишнюю влагу.
3. Обжарить на растительном масле до мягкости.
4. Смешать крем-сыр и натертый твердый сыр.
5. Добавить чеснок.
6. Выложить начинку, сжать до середины.
7. Края обвалять в измельченных орешках.
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