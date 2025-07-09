Баклажаны – прекрасная основа для приготовления вкусной и изысканной закуски. Овощи нужно пожарить, а затем выложить в эти кусочки нежную начинку.

Идея приготовления вкусной закуски из баклажанов опубликована на странице фудблогера Виктории Яворской (yavorskaa cooking) в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 шт.

крем сыр – 1 пачка

твердый сыр – 100 г

чеснок – 2 зубчика

жареные орешки – горсть

Способ приготовления:

1. Баклажан нарезать.

2. Посолить и через 10 минут промокнуть бумажным полотенцем лишнюю влагу.

3. Обжарить на растительном масле до мягкости.

4. Смешать крем-сыр и натертый твердый сыр.

5. Добавить чеснок.

6. Выложить начинку, сжать до середины.

7. Края обвалять в измельченных орешках.

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