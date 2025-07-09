Какую вкусную закуску приготовить из баклажанов: с сыром и чесноком

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
57
Какую вкусную закуску приготовить из баклажанов: с сыром и чесноком

Баклажаны – прекрасная основа для приготовления вкусной и изысканной закуски. Овощи нужно пожарить, а затем выложить в эти кусочки нежную начинку.

Идея приготовления вкусной закуски из баклажанов опубликована на странице фудблогера Виктории Яворской (yavorskaa cooking) в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

Какую вкусную закуску приготовить из баклажанов: с сыром и чесноком

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 шт.
  • крем сыр – 1 пачка
  • твердый сыр – 100 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • жареные орешки – горсть

Способ приготовления:

Какую вкусную закуску приготовить из баклажанов: с сыром и чесноком

1. Баклажан нарезать.

2. Посолить и через 10 минут промокнуть бумажным полотенцем лишнюю влагу.

Какую вкусную закуску приготовить из баклажанов: с сыром и чесноком

3. Обжарить на растительном масле до мягкости.

Какую вкусную закуску приготовить из баклажанов: с сыром и чесноком

4. Смешать крем-сыр и натертый твердый сыр.

5. Добавить чеснок.

Какую вкусную закуску приготовить из баклажанов: с сыром и чесноком

6. Выложить начинку, сжать до середины.

7. Края обвалять в измельченных орешках.

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