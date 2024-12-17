Картофель по-улановски – это легендарное блюдо, которое сейчас очень популярно в лучших ресторанах Нью-Йорка, Торонто, Вены и других городов. А свое начало данный гарнир берет из маленького села Уланов Винницкой области.

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Этот рецепт изобрела в 1965 году Глафира Васильевна Дорош, за что получила Орден "Красного знамени". Итак, можно прийти к выводу, что это блюдо действительно заслуживает внимания. Как правильно приготовить картофель по-улановски рассказали на YouTube-канале "Кулинарные рецепты от тещи Оли".

Ингредиенты

Картофель чистый – 1,5 кг

Масло для жарки – 600 мл

Чеснок – 4-5 зуб

Соль – по вкусу

Масло для соуса – 4 ст.л.

Способ приготовления

1. Картофель моем, чистим и разрезаем на ломтики. Тщательно просушиваем каждую.

2. В кастрюлю с толстым дном выливаем жарочное масло и нагреваем до высокой температуры.

3. Частями всыпаем картофель и готовим к золотистости.

4. Готовим соус. В глубокой емкости совмещаем 4 ст.л. растительного масла, чеснок, соль и перец.

5. Готовый картофель отправляем в емкость с соусом и тщательно перемешиваем.

6. Накрываем крышкой и даем постоять в течение 10 минут.

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