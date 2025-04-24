Чтобы не тратить много времени на приготовление ужина, можно приготовить фрикадельки сразу с картофелем. Фарш отлично сочетается с овощем, и больше не придется ничего придумывать. По желанию просто нарежьте свежие овощи.

Видео дня

Идея приготовления картофеля с фрикадельками опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. По этому рецепту даже куриный фарш будет сочным.

Ингредиенты:

фарш куриный – 400 г.

чеснок – 2 зубчика

яйцо куриное – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

картофель – 5-6 шт.

перетертые помидоры консервированные (без кожуры) – 200 г.

петрушка, укроп – по вкусу.

соль, перец, хмели-сунели – по вкусу.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В фарш добавить яйцо, соль, перец, специи и тертый чеснок.

2. Картофель нарезать дольками.

3. Лук, морковь и болгарский перец – кубиками.

4. Сформировать фрикадельку.

5. На растительном масле поджарить до полупрозрачности лук, добавить морковь, через 2 минуты – перец.

6. Залить все тертыми помидорами, посолить, поперчить, добавить хмели-сунели.

7. Добавить картофель, сверху выложить фрикадельки.

8. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне около 30 минут.

9. Готовое блюдо посыпать зеленью, перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: