Картофель с фрикадельками для сытного ужина: блюдо, на которое вы потратите минимум времени
Чтобы не тратить много времени на приготовление ужина, можно приготовить фрикадельки сразу с картофелем. Фарш отлично сочетается с овощем, и больше не придется ничего придумывать. По желанию просто нарежьте свежие овощи.
Идея приготовления картофеля с фрикадельками опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. По этому рецепту даже куриный фарш будет сочным.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 400 г.
- чеснок – 2 зубчика
- яйцо куриное – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- картофель – 5-6 шт.
- перетертые помидоры консервированные (без кожуры) – 200 г.
- петрушка, укроп – по вкусу.
- соль, перец, хмели-сунели – по вкусу.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. В фарш добавить яйцо, соль, перец, специи и тертый чеснок.
2. Картофель нарезать дольками.
3. Лук, морковь и болгарский перец – кубиками.
4. Сформировать фрикадельку.
5. На растительном масле поджарить до полупрозрачности лук, добавить морковь, через 2 минуты – перец.
6. Залить все тертыми помидорами, посолить, поперчить, добавить хмели-сунели.
7. Добавить картофель, сверху выложить фрикадельки.
8. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне около 30 минут.
9. Готовое блюдо посыпать зеленью, перемешать.
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