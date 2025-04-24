Картофель с фрикадельками для сытного ужина: блюдо, на которое вы потратите минимум времени

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Картофель с фрикадельками для сытного ужина: блюдо, на которое вы потратите минимум времени

Чтобы не тратить много времени на приготовление ужина, можно приготовить фрикадельки сразу с картофелем. Фарш отлично сочетается с овощем, и больше не придется ничего придумывать. По желанию просто нарежьте свежие овощи.

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Идея приготовления картофеля с фрикадельками опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. По этому рецепту даже куриный фарш будет сочным.

Картофель с фрикадельками для сытного ужина: блюдо, на которое вы потратите минимум времени

Ингредиенты:

  • фарш куриный – 400 г.
  • чеснок – 2 зубчика
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • картофель – 5-6 шт.
  • перетертые помидоры консервированные (без кожуры) – 200 г.
  • петрушка, укроп – по вкусу.
  • соль, перец, хмели-сунели – по вкусу.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Картофель с фрикадельками для сытного ужина: блюдо, на которое вы потратите минимум времени

1. В фарш добавить яйцо, соль, перец, специи и тертый чеснок.

2. Картофель нарезать дольками.

Картофель с фрикадельками для сытного ужина: блюдо, на которое вы потратите минимум времени

3. Лук, морковь и болгарский перец – кубиками.

4. Сформировать фрикадельку.

Картофель с фрикадельками для сытного ужина: блюдо, на которое вы потратите минимум времени

5. На растительном масле поджарить до полупрозрачности лук, добавить морковь, через 2 минуты – перец.

6. Залить все тертыми помидорами, посолить, поперчить, добавить хмели-сунели.

Картофель с фрикадельками для сытного ужина: блюдо, на которое вы потратите минимум времени

7. Добавить картофель, сверху выложить фрикадельки.

8. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне около 30 минут.

Картофель с фрикадельками для сытного ужина: блюдо, на которое вы потратите минимум времени

9. Готовое блюдо посыпать зеленью, перемешать.

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