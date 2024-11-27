Картофельная колбаса: как приготовить старинное блюдо по бабушкиному рецепту

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
1,6 т.
Картофельная колбаса: как приготовить старинное блюдо по бабушкиному рецепту

Большинство из нас в детстве пробовали блюда, о которых сейчас давно все забыли. Но они навсегда остаются в нашей памяти, ведь каждое из них точно было приготовлено с большой любовью.

Видео дня

Вот, например, шеф-повар Владимир Ярославский прекрасно помнит вкус картофельной колбасы, которую раньше он горячей ел непосредственно из печи. Именно ее рецептом он недавно поделился в Instagram.

Картофельная колбаса: как приготовить старинное блюдо по бабушкиному рецепту

Ингредиенты

  • Картофель очищенный – 1 кг
  • Лук – 100 гр
  • Подбрюшина – 350 гр
  • Копченый бекон – 100 гр
  • Лук для зажарки – 300 гр
  • Сливки 30% – 100 мл
  • Приправа к картофелю
  • Кишка – 2 метра

Способ приготовления

1. Подбрюшину немного подмораживаем, нарезаем мелко и обжариваем на сковороде.

2. Добавляем копченый бекон на нарезанный лук. Жарим до золотистости лука.

Картофельная колбаса: как приготовить старинное блюдо по бабушкиному рецепту

3. Картофель вместе с 1 свежей луковицей натираем на терке или измельчаем блендером.

4. Добавляем в картофель сливки и приправу.

5. Все ингредиенты тщательно смешиваем на наполняемом ими кишке. Наполнять нужно не больше чем наполовину, чтобы колбаса не лопнула во время приготовления!

Картофельная колбаса: как приготовить старинное блюдо по бабушкиному рецепту

6. Края кишки завязаем узелками, а саму колбаску протыкаем в нескольких местах. Добавляем немного воды.

Картофельная колбаса: как приготовить старинное блюдо по бабушкиному рецепту

7. Выпекаем при 175-180 градусах, с обеих сторон до золотистости. На это уйдет около 45 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты домашней колбасы:

РецептыВладимир Ярославский

Сейчас мы готовим

Все рецепты