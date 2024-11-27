Картофельная колбаса: как приготовить старинное блюдо по бабушкиному рецепту
Большинство из нас в детстве пробовали блюда, о которых сейчас давно все забыли. Но они навсегда остаются в нашей памяти, ведь каждое из них точно было приготовлено с большой любовью.
Вот, например, шеф-повар Владимир Ярославский прекрасно помнит вкус картофельной колбасы, которую раньше он горячей ел непосредственно из печи. Именно ее рецептом он недавно поделился в Instagram.
Ингредиенты
- Картофель очищенный – 1 кг
- Лук – 100 гр
- Подбрюшина – 350 гр
- Копченый бекон – 100 гр
- Лук для зажарки – 300 гр
- Сливки 30% – 100 мл
- Приправа к картофелю
- Кишка – 2 метра
Способ приготовления
1. Подбрюшину немного подмораживаем, нарезаем мелко и обжариваем на сковороде.
2. Добавляем копченый бекон на нарезанный лук. Жарим до золотистости лука.
3. Картофель вместе с 1 свежей луковицей натираем на терке или измельчаем блендером.
4. Добавляем в картофель сливки и приправу.
5. Все ингредиенты тщательно смешиваем на наполняемом ими кишке. Наполнять нужно не больше чем наполовину, чтобы колбаса не лопнула во время приготовления!
6. Края кишки завязаем узелками, а саму колбаску протыкаем в нескольких местах. Добавляем немного воды.
7. Выпекаем при 175-180 градусах, с обеих сторон до золотистости. На это уйдет около 45 минут.
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