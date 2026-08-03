Картофельные зразы – одно из самых любимых домашних блюд, которое легко сделать ещё вкуснее. Для этого достаточно использовать сухари панко, которые после обжаривания образуют особенно хрустящую золотистую корочку. Внутри зразы остаются нежными, а сочная куриная начинка делает их очень сытными. Такой рецепт прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для ужина.

Идея приготовления хрустящих картофельных зразов в сухарях опубликована на странице tanya tukhonets в Instagram.

Ингредиенты:

отварной картофель – 1 кг.

яйца – 2 шт.

мука – 6 ст.л.

соль – щепотка

Для начинки:

куриный фарш – 300 г

лук – 1 средняя головка

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Для панировки и жарки:

сухари панко – 150 г

растительное масло – примерно 150 мл.

Способ приготовления:

1. Отварите картофель до готовности, полностью остудите и пропустите через мясорубку или протрите через сито.

2. Для начинки мелко нарежьте лук и обжарьте его на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

3. Добавьте к луку куриный фарш, измельченный чеснок, соль и черный перец. Постоянно помешивайте и готовьте примерно 3-4 минуты. После этого полностью остудите начинку.

4. К подготовленному картофелю добавьте яйца, муку и щепотку соли. Замесите руками мягкое однородное тесто.

5. Разделите картофельную массу на одинаковые порции. Из каждой сформируйте лепешку, в центр положите немного остывшей начинки и хорошо защепните края.

6. Придайте заготовкам круглую или овальную форму, после чего тщательно обваляйте их в сухарях панко.

7. Разогрейте сковороду с маслом. Его должно быть достаточно, чтобы оно покрывало примерно треть высоты заварных шариков.

8. Обжаривайте зразы на среднем огне со всех сторон до появления равномерной золотистой корочки.

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