Картофельные зразы со вкусной начинкой: спасут, когда нет идей для ужина
Картофельные зразы – это блюдо, которое всегда спасет, когда закончились идеи для ужина. Они готовятся достаточно легко, а больше всего времени занимает сама варка картофеля. Тем не менее, зразы можно приготовить и из вчерашнего пюре.
Фудблогерс ником mariiam_foodblog в Instagram показала, как она готовит картофельные зразы. Кулинар также поделилась рецептом начинки, что, по ее мнению, больше подходит к этому блюду.
Ингредиенты для теста
- Картофельное пюре – 700 гр
- Яйца – 2 шт
- Мука – 4 ст.л.
- Масло растительное – 50 мл
Ингредиенты для начинки
- Яйца – 3-4 шт
- Лук – 1 шт
- Укроп
- Перец
Способ приготовления
1. К охлажденному картофельному пюре добавляем все ингредиенты и тщательно перемешиваем.
2. Готовим начинку. Яйца отвариваем до готовности. Лук обжариваем на сковороде. Все ингредиенты объединяем в глубокой емкости.
3. Формируем зразы и обжариваем на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистости.
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