Картофельные зразы со вкусной начинкой: спасут, когда нет идей для ужина

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
219
Картофельные зразы со вкусной начинкой: спасут, когда нет идей для ужина

Картофельные зразы – это блюдо, которое всегда спасет, когда закончились идеи для ужина. Они готовятся достаточно легко, а больше всего времени занимает сама варка картофеля. Тем не менее, зразы можно приготовить и из вчерашнего пюре.

Видео дня

Фудблогерс ником mariiam_foodblog в Instagram показала, как она готовит картофельные зразы. Кулинар также поделилась рецептом начинки, что, по ее мнению, больше подходит к этому блюду.

Картофельные зразы со вкусной начинкой: спасут, когда нет идей для ужина

Ингредиенты для теста

  • Картофельное пюре – 700 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Мука – 4 ст.л.
  • Масло растительное – 50 мл

Ингредиенты для начинки

  • Яйца – 3-4 шт
  • Лук – 1 шт
  • Укроп
  • Перец

Способ приготовления

1. К охлажденному картофельному пюре добавляем все ингредиенты и тщательно перемешиваем.

Картофельные зразы со вкусной начинкой: спасут, когда нет идей для ужина

2. Готовим начинку. Яйца отвариваем до готовности. Лук обжариваем на сковороде. Все ингредиенты объединяем в глубокой емкости.

Картофельные зразы со вкусной начинкой: спасут, когда нет идей для ужина

3. Формируем зразы и обжариваем на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистости.

Картофельные зразы со вкусной начинкой: спасут, когда нет идей для ужина

На OBOZ.UA есть и другие рецепты зразов:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты