Картофельные зразы – это блюдо, которое всегда спасет, когда закончились идеи для ужина. Они готовятся достаточно легко, а больше всего времени занимает сама варка картофеля. Тем не менее, зразы можно приготовить и из вчерашнего пюре.

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Фудблогерс ником mariiam_foodblog в Instagram показала, как она готовит картофельные зразы. Кулинар также поделилась рецептом начинки, что, по ее мнению, больше подходит к этому блюду.

Ингредиенты для теста

Картофельное пюре – 700 гр

Яйца – 2 шт

Мука – 4 ст.л.

Масло растительное – 50 мл

Ингредиенты для начинки

Яйца – 3-4 шт

Лук – 1 шт

Укроп

Перец

Способ приготовления

1. К охлажденному картофельному пюре добавляем все ингредиенты и тщательно перемешиваем.

2. Готовим начинку. Яйца отвариваем до готовности. Лук обжариваем на сковороде. Все ингредиенты объединяем в глубокой емкости.

3. Формируем зразы и обжариваем на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистости.

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