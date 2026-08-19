Кексы можно быстро приготовить из самых простых продуктов, которые часто есть на кухне. Тесто замешивается без сложных этапов, а готовая выпечка получается мягкой и румяной. По желанию в него можно добавить изюм или сушеную клюкву. Такой домашний десерт хорошо подойдет для обычного семейного чаепития.

Идея приготовления домашних кексов к чаю опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 220 г

ванильный сахар – 1 пакетик

соль – 1 щепотка

сметана – 250 г

растительное масло – 75 мл.

сода – 1 ч.л.

уксус – для гашения соды

мука – 430 г

изюм или сушеная клюква – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала смешайте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Взбейте венчиком или миксером, чтобы смесь стала светлее и немного пышнее.

2. Добавьте сметану, масло и соду, погашенную уксусом. Перемешайте до однородности.

3. Затем постепенно всыпайте просеянную муку. Замесите густое однородное тесто. Если хотите сделать кексы более интересными, добавьте промытый и хорошо просушенный изюм или сушеную клюкву.

4. Готовое тесто разложите по формочкам, заполняя их примерно на две трети. Это оставит достаточно места для того, чтобы кексы поднялись во время выпекания.

5. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке примерно 20-25 минут.

6. Готовность проверьте деревянной шпажкой: если она выходит из середины сухой, выпечку можно доставать.

7. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 10 домашних кексов. Перед подачей их стоит дать немного остыть.

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