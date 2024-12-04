Киш с красной рыбой на хрустящем тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед
Для быстрого и сытного обеда отлично подходит киш. Для него нужно сделать простое песочное тесто. Оно идеально сочетается с сочной начинкой и получается очень хрустящим.
О том, как приготовить киш с лососем и брокколи на обед, рассказала фудблогер Юлия Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Сыр нужно использовать именно тот, который хорошо плавится.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- масло – 125 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1/2 ч.л.
- вода холодная – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- лосось слабосоленый – 300 г
- брокколи – 300 г
- яйцо – 3 шт.
- сливки 10-20% – 500 мл.
- сыр твердый – 200 г
Способ приготовления:
1. К муке добавить соль, натертое холодное масло и сделать.
2. Добавить яйцо, воду и замешать тесто (замешивать быстро и долго не месить).
3. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на час.
4. В это время отварить брокколи, порезать на кусочки рыбу.
5. Тесто раскатать в пласт, перенести в форму, сделать бортики.
6. Выложить в перемешку рыбу и брокколи, посыпаем между ними сыром.
7. Залить взбитыми яйцами со сливками.
8. Поставить выпекаться при температуре 180 градусов 50 минут.
9. Дать остыть и немного стабилизироваться.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: