Для быстрого и сытного обеда отлично подходит киш. Для него нужно сделать простое песочное тесто. Оно идеально сочетается с сочной начинкой и получается очень хрустящим.

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О том, как приготовить киш с лососем и брокколи на обед, рассказала фудблогер Юлия Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Сыр нужно использовать именно тот, который хорошо плавится.

Ингредиенты:

мука – 250 г

масло – 125 г

яйцо – 1 шт.

соль – 1/2 ч.л.

вода холодная – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

лосось слабосоленый – 300 г

брокколи – 300 г

яйцо – 3 шт.

сливки 10-20% – 500 мл.

сыр твердый – 200 г

Способ приготовления:

1. К муке добавить соль, натертое холодное масло и сделать.

2. Добавить яйцо, воду и замешать тесто (замешивать быстро и долго не месить).

3. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на час.

4. В это время отварить брокколи, порезать на кусочки рыбу.

5. Тесто раскатать в пласт, перенести в форму, сделать бортики.

6. Выложить в перемешку рыбу и брокколи, посыпаем между ними сыром.

7. Залить взбитыми яйцами со сливками.

8. Поставить выпекаться при температуре 180 градусов 50 минут.

9. Дать остыть и немного стабилизироваться.

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