Киш с красной рыбой на хрустящем тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Киш с красной рыбой на хрустящем тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед

Для быстрого и сытного обеда отлично подходит киш. Для него нужно сделать простое песочное тесто. Оно идеально сочетается с сочной начинкой и получается очень хрустящим.

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О том, как приготовить киш с лососем и брокколи на обед, рассказала фудблогер Юлия Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Сыр нужно использовать именно тот, который хорошо плавится.

Киш с красной рыбой на хрустящем тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • масло – 125 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • вода холодная – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • лосось слабосоленый – 300 г
  • брокколи – 300 г
  • яйцо – 3 шт.
  • сливки 10-20% – 500 мл.
  • сыр твердый – 200 г

Способ приготовления:

Киш с красной рыбой на хрустящем тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед

1. К муке добавить соль, натертое холодное масло и сделать.

2. Добавить яйцо, воду и замешать тесто (замешивать быстро и долго не месить).

Киш с красной рыбой на хрустящем тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед

3. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на час.

4. В это время отварить брокколи, порезать на кусочки рыбу.

Киш с красной рыбой на хрустящем тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед

5. Тесто раскатать в пласт, перенести в форму, сделать бортики.

6. Выложить в перемешку рыбу и брокколи, посыпаем между ними сыром.

Киш с красной рыбой на хрустящем тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед

7. Залить взбитыми яйцами со сливками.

Киш с красной рыбой на хрустящем тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед

8. Поставить выпекаться при температуре 180 градусов 50 минут.

9. Дать остыть и немного стабилизироваться.

Киш с красной рыбой на хрустящем тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед

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