Классическая дрожжевая паска на молоке: как правильно готовить тесто, чтобы оно получилось воздушным
Традиционная паска на молоке готовится на основе опары, которая обеспечивает хороший подъем теста. Важно использовать теплые ингредиенты и дать тесту достаточно времени для расстойки. Именно тогда выпечка получается легкой и воздушной.
Идея приготовления идеальной домашней паски на молоке опубликована на странице фудблогера victoria didus в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- молоко – 300 мл.
- дрожжи живые – 50 г
- сахар – 1 ст.л.
Ингредиенты для теста:
- желтки – 8 шт.
- сахар – 170-200 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сливочное масло – 150 г
- мука – 750 г
- изюм – по желанию
Способ приготовления:
1. Смешать теплое молоко, дрожжи и сахар, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 15 минут для активации опары.
2. Желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром до увеличения объема и светлой консистенции.
3. К просеянной муке добавить готовую опару, взбитые желтки и соль, перемешать.
4. Влить растопленное сливочное масло и замесить мягкое, нежное тесто в течение 5-7 минут.
5. Переложить тесто в большую емкость, накрыть и оставить в теплом месте на час, чтобы оно увеличилось в 2-3 раза.
6. Обмять тесто, по желанию добавить предварительно запаренный и просушенный изюм.
7. Распределить тесто по формам, заполняя их менее чем наполовину, накрыть и оставить еще на 30-40 минут для подъема.
8. Выпекать при температуре 170-180°C примерно 40 минут до готовности.
