Традиционная паска на молоке готовится на основе опары, которая обеспечивает хороший подъем теста. Важно использовать теплые ингредиенты и дать тесту достаточно времени для расстойки. Именно тогда выпечка получается легкой и воздушной.

Идея приготовления идеальной домашней паски на молоке опубликована на странице фудблогера victoria didus в Instagram.

Ингредиенты для опары:

молоко – 300 мл.

дрожжи живые – 50 г

сахар – 1 ст.л.

Ингредиенты для теста:

желтки – 8 шт.

сахар – 170-200 г

ванильный сахар – 10 г

соль – 0,5 ч.л.

сливочное масло – 150 г

мука – 750 г

изюм – по желанию

Способ приготовления:

1. Смешать теплое молоко, дрожжи и сахар, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 15 минут для активации опары.

2. Желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром до увеличения объема и светлой консистенции.

3. К просеянной муке добавить готовую опару, взбитые желтки и соль, перемешать.

4. Влить растопленное сливочное масло и замесить мягкое, нежное тесто в течение 5-7 минут.

5. Переложить тесто в большую емкость, накрыть и оставить в теплом месте на час, чтобы оно увеличилось в 2-3 раза.

6. Обмять тесто, по желанию добавить предварительно запаренный и просушенный изюм.

7. Распределить тесто по формам, заполняя их менее чем наполовину, накрыть и оставить еще на 30-40 минут для подъема.

8. Выпекать при температуре 170-180°C примерно 40 минут до готовности.

