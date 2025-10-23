Классическая тушеная капуста с мясом: как приготовить блюдо, которое любят все
Тушеная капуста с мясом – это простое, сытное и очень домашнее блюдо, которое готовят во многих семьях. Оно не требует сложных ингредиентов, хорошо сочетается с любым гарниром и всегда имеет насыщенный вкус. Главное – правильно подрумянить мясо, дать капусте протушиться до мягкости и добавить немного соуса для сочности. Рассказываем, как приготовить классический вариант без лишних сложностей.
Идея приготовления самой вкусной тушеной капусты с мясом опубликована на странице фудблогера katarina movchan в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина – 500 г
- капуста белокочанная – 800 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Свинину нарежьте небольшими кубиками. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте масло, выложите мясо и обжаривайте на сильном огне около 5 минут.
2. Затем уменьшите нагрев, накройте крышкой и тушите примерно 30 минут, чтобы мясо стало мягким.
3. Пока свинина готовится, очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной или средней терке. Капусту нарежьте тонкими полосками.
4. К мясу добавьте лук, морковь и капусту. Перемешайте, накройте крышкой и тушите еще 20 минут, периодически помешивая, чтобы овощи не пригорели.
5. Добавьте томатную пасту, сметану, посолите и поперчите.
6. Тщательно перемешайте. Продолжайте тушить под крышкой на слабом огне до полной готовности мяса и мягкости капусты.
6. Если есть время, блюдо можно оставить на 1,5-2 часа на небольшом огне – вкус станет еще глубже.
7. Перед подачей по желанию добавьте свежую зелень. Блюдо прекрасно подходит как самостоятельно, так и с картофелем, хлебом или кашей.
