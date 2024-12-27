Блинчики с начинкой – это одно из традиционных украинских блюд. Их обычно готовят на завтрак, но, в зависимости от используемой начинки, могут подаваться даже на обед или ужин.

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Классические украинские блинчики обычно готовятся с сыром и запекаются в духовке, где ингредиенты успевают сочетаться в одно вкусное и сочное блюдо. Как приготовить классические блинчики с сыром, в Instagram рассказала фудблогер с ником favorite recipess.

Ингредиенты для теста

Яйца – 2 шт

Молоко – 400 мл

Мука – 4 ст.л. с горкой

Сахар – 1,5 ст.л.

Соль – щепотка

Масло растительное – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Творог – 350 гр

Яйца – 1 шт

Сахар – 2 ст.л.

Ваниль

Сливочное масло – 30 гр

Способ приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты для теста и хорошо взбиваем блендером.

2. Обжариваем сковороду с обеих сторон до готовности.

3. Все ингредиенты для начинки соединяем в глубокой емкости и пробиваем блендером.

4. Каждый блинчик разрезаем на 4 части и выкладываем начинку на широкие края.

5. Формируем блины и складываем в форму для запекания.

6. Смазываем растопленным сливочным маслом и выпекаем при 180 градусах в течение 30-40 минут.

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