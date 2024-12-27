Классические блинчики: как приготовить традиционное украинское блюдо
Блинчики с начинкой – это одно из традиционных украинских блюд. Их обычно готовят на завтрак, но, в зависимости от используемой начинки, могут подаваться даже на обед или ужин.
Классические украинские блинчики обычно готовятся с сыром и запекаются в духовке, где ингредиенты успевают сочетаться в одно вкусное и сочное блюдо. Как приготовить классические блинчики с сыром, в Instagram рассказала фудблогер с ником favorite recipess.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 2 шт
- Молоко – 400 мл
- Мука – 4 ст.л. с горкой
- Сахар – 1,5 ст.л.
- Соль – щепотка
- Масло растительное – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Творог – 350 гр
- Яйца – 1 шт
- Сахар – 2 ст.л.
- Ваниль
- Сливочное масло – 30 гр
Способ приготовления
1. Смешиваем все ингредиенты для теста и хорошо взбиваем блендером.
2. Обжариваем сковороду с обеих сторон до готовности.
3. Все ингредиенты для начинки соединяем в глубокой емкости и пробиваем блендером.
4. Каждый блинчик разрезаем на 4 части и выкладываем начинку на широкие края.
5. Формируем блины и складываем в форму для запекания.
6. Смазываем растопленным сливочным маслом и выпекаем при 180 градусах в течение 30-40 минут.
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