Классические блинчики: как приготовить традиционное украинское блюдо

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Классические блинчики: как приготовить традиционное украинское блюдо

Блинчики с начинкой – это одно из традиционных украинских блюд. Их обычно готовят на завтрак, но, в зависимости от используемой начинки, могут подаваться даже на обед или ужин.

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Классические украинские блинчики обычно готовятся с сыром и запекаются в духовке, где ингредиенты успевают сочетаться в одно вкусное и сочное блюдо. Как приготовить классические блинчики с сыром, в Instagram рассказала фудблогер с ником favorite recipess.

Классические блинчики: как приготовить традиционное украинское блюдо

Ингредиенты для теста

  • Яйца – 2 шт
  • Молоко – 400 мл
  • Мука – 4 ст.л. с горкой
  • Сахар – 1,5 ст.л.
  • Соль – щепотка
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки

  • Творог – 350 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Ваниль
  • Сливочное масло – 30 гр

Способ приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты для теста и хорошо взбиваем блендером.

Классические блинчики: как приготовить традиционное украинское блюдо

2. Обжариваем сковороду с обеих сторон до готовности.

3. Все ингредиенты для начинки соединяем в глубокой емкости и пробиваем блендером.

Классические блинчики: как приготовить традиционное украинское блюдо

4. Каждый блинчик разрезаем на 4 части и выкладываем начинку на широкие края.

Классические блинчики: как приготовить традиционное украинское блюдо

5. Формируем блины и складываем в форму для запекания.

Классические блинчики: как приготовить традиционное украинское блюдо

6. Смазываем растопленным сливочным маслом и выпекаем при 180 градусах в течение 30-40 минут.

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