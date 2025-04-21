Классический шашлык без лишней мороки: мясо получится очень нежным и сочным

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Классический шашлык без лишней мороки: мясо получится очень нежным и сочным

С приходом весны сразу хочется пожарить сочный и ароматный шашлык на мангале. Для этого вам не придется придумывать всевозможные маринады, а также экстравагантные дополнения. Достаточно добавить правильное количество специй, а также лук.

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Идея приготовления идеального классического шашлыка опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Очень важно также то, на сколько времени вы оставите мариноваться мясо.

Классический шашлык без лишней мороки: мясо получится очень нежным и сочным

Ингредиенты:

  • ошейок свинины – 2 кг.
  • лук – 800 г
  • уксус 9% – 3 ст.л.
  • вода – 1 л.
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • перец, приправа к шашлыку
  • лук – для подачи
  • фиолетовый лук – 2 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • пучок петрушки и укропа
  • паприка

Способ приготовления:

Классический шашлык без лишней мороки: мясо получится очень нежным и сочным

1. Мясо нарезать средними кусками, обрезав прожилки.

2. Лук нарезать полукольцами.

Классический шашлык без лишней мороки: мясо получится очень нежным и сочным

3. Добавить соль, принять руками, чтобы пустила сок, выложить к мясу.

4. Добавить сахар, перец, смесь специй в шашлык и влить уксус – вымешать, залить водой и оставить мариноваться минимум на 6 часов.

Классический шашлык без лишней мороки: мясо получится очень нежным и сочным

5. Параллельно сделать лук к шашлыку.

Классический шашлык без лишней мороки: мясо получится очень нежным и сочным

6. Нарезать синий лук полукольцами, помидоры, петрушку и укроп.

Классический шашлык без лишней мороки: мясо получится очень нежным и сочным

7. Добавить паприку и вымешивать.

8. Мясо жарить на углях до готовности.

Классический шашлык без лишней мороки: мясо получится очень нежным и сочным

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