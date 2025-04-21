С приходом весны сразу хочется пожарить сочный и ароматный шашлык на мангале. Для этого вам не придется придумывать всевозможные маринады, а также экстравагантные дополнения. Достаточно добавить правильное количество специй, а также лук.

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Идея приготовления идеального классического шашлыка опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Очень важно также то, на сколько времени вы оставите мариноваться мясо.

Ингредиенты:

ошейок свинины – 2 кг.

лук – 800 г

уксус 9% – 3 ст.л.

вода – 1 л.

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

перец, приправа к шашлыку

лук – для подачи

фиолетовый лук – 2 шт.

помидоры – 2 шт.

пучок петрушки и укропа

паприка

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать средними кусками, обрезав прожилки.

2. Лук нарезать полукольцами.

3. Добавить соль, принять руками, чтобы пустила сок, выложить к мясу.

4. Добавить сахар, перец, смесь специй в шашлык и влить уксус – вымешать, залить водой и оставить мариноваться минимум на 6 часов.

5. Параллельно сделать лук к шашлыку.

6. Нарезать синий лук полукольцами, помидоры, петрушку и укроп.

7. Добавить паприку и вымешивать.

8. Мясо жарить на углях до готовности.

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