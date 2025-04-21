Классический шашлык без лишней мороки: мясо получится очень нежным и сочным
С приходом весны сразу хочется пожарить сочный и ароматный шашлык на мангале. Для этого вам не придется придумывать всевозможные маринады, а также экстравагантные дополнения. Достаточно добавить правильное количество специй, а также лук.
Идея приготовления идеального классического шашлыка опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Очень важно также то, на сколько времени вы оставите мариноваться мясо.
Ингредиенты:
- ошейок свинины – 2 кг.
- лук – 800 г
- уксус 9% – 3 ст.л.
- вода – 1 л.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- перец, приправа к шашлыку
- лук – для подачи
- фиолетовый лук – 2 шт.
- помидоры – 2 шт.
- пучок петрушки и укропа
- паприка
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать средними кусками, обрезав прожилки.
2. Лук нарезать полукольцами.
3. Добавить соль, принять руками, чтобы пустила сок, выложить к мясу.
4. Добавить сахар, перец, смесь специй в шашлык и влить уксус – вымешать, залить водой и оставить мариноваться минимум на 6 часов.
5. Параллельно сделать лук к шашлыку.
6. Нарезать синий лук полукольцами, помидоры, петрушку и укроп.
7. Добавить паприку и вымешивать.
8. Мясо жарить на углях до готовности.
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