Клубничный чизкейк без выпечки: готовится елементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
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Клубничный чизкейк без выпечки: готовится елементарно
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Клубничный чизкейк без выпечки – один из самых простых летних десертов, который легко приготовить даже без особого кулинарного опыта. Хрустящая печеньевая основа, нежный сырный слой и свежая клубника создают идеальное сочетание вкусов. Для приготовления не понадобится духовка, а большую часть работы сделает холодильник. Такой десерт прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

Идея приготовления домашнего клубничного чизкейка без выпечки опубликована на странице diana ovinnikova в Instagram.

Клубничный чизкейк без выпечки: готовится елементарно

Ингредиенты:

  • песочное печенье – 350 г
  • сливочное масло – 120 г

Для творожного слоя:

  • творог – 600 г
  • сметана – 300 г
  • сахар – 110 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • желатин – 15 г
  • молоко – 100 мл.

Для клубничного слоя:

  • свежая клубника – 300 г
  • клубничное желе – 1 упаковка
  • горячая вода – 250 мл.

Способ приготовления:

Клубничный чизкейк без выпечки: готовится елементарно

1. Измельчите печенье до состояния мелкой крошки.

2. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте.

Клубничный чизкейк без выпечки: готовится елементарно

3. Выложите смесь в разъемную форму диаметром 26 см, равномерно распределите по дну и хорошо уплотните.

4. Поставьте основу в холодильник примерно на 20 минут.

Клубничный чизкейк без выпечки: готовится елементарно

5. Желатин для творожного слоя залейте холодным молоком и оставьте набухать на 15 минут.

6. В глубокой миске смешайте творог, сметану, сахар и ванильный сахар.

7. Взбейте массу погружным блендером до гладкой кремообразной консистенции.

Клубничный чизкейк без выпечки: готовится елементарно

8. Разбухший желатин растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи, не доводя до кипения.

9. Влейте желатин в творожную массу и тщательно перемешайте.

10. Вылейте творожную начинку на охлажденную основу и поставьте в холодильник как минимум на 2 часа.

11. Приготовьте клубничное желе в соответствии с инструкцией, используя 250 мл горячей воды. Хорошо перемешайте и оставьте остывать до комнатной температуры.

Клубничный чизкейк без выпечки: готовится елементарно

12. На застывший творожный слой красиво выложите свежую клубнику.

13. Осторожно залейте ягоды охлажденным желе.

Клубничный чизкейк без выпечки: готовится елементарно

14. Поставьте чизкейк в холодильник еще на 2-3 часа, пока верхний слой полностью не застынет.

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