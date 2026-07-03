Клубничный чизкейк без выпечки: готовится елементарно
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Клубничный чизкейк без выпечки – один из самых простых летних десертов, который легко приготовить даже без особого кулинарного опыта. Хрустящая печеньевая основа, нежный сырный слой и свежая клубника создают идеальное сочетание вкусов. Для приготовления не понадобится духовка, а большую часть работы сделает холодильник. Такой десерт прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.
Идея приготовления домашнего клубничного чизкейка без выпечки опубликована на странице diana ovinnikova в Instagram.
Ингредиенты:
- песочное печенье – 350 г
- сливочное масло – 120 г
Для творожного слоя:
- творог – 600 г
- сметана – 300 г
- сахар – 110 г
- ванильный сахар – 10 г
- желатин – 15 г
- молоко – 100 мл.
Для клубничного слоя:
- свежая клубника – 300 г
- клубничное желе – 1 упаковка
- горячая вода – 250 мл.
Способ приготовления:
1. Измельчите печенье до состояния мелкой крошки.
2. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте.
3. Выложите смесь в разъемную форму диаметром 26 см, равномерно распределите по дну и хорошо уплотните.
4. Поставьте основу в холодильник примерно на 20 минут.
5. Желатин для творожного слоя залейте холодным молоком и оставьте набухать на 15 минут.
6. В глубокой миске смешайте творог, сметану, сахар и ванильный сахар.
7. Взбейте массу погружным блендером до гладкой кремообразной консистенции.
8. Разбухший желатин растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи, не доводя до кипения.
9. Влейте желатин в творожную массу и тщательно перемешайте.
10. Вылейте творожную начинку на охлажденную основу и поставьте в холодильник как минимум на 2 часа.
11. Приготовьте клубничное желе в соответствии с инструкцией, используя 250 мл горячей воды. Хорошо перемешайте и оставьте остывать до комнатной температуры.
12. На застывший творожный слой красиво выложите свежую клубнику.
13. Осторожно залейте ягоды охлажденным желе.
14. Поставьте чизкейк в холодильник еще на 2-3 часа, пока верхний слой полностью не застынет.
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