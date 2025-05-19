Теплое время года – это время для легких и освежающих десертов. Можно использовать различные сезонные фрукты, а также стоит отказаться от муки и яиц, чтобы блюдо не было калорийным. Из банана и клубники у вас получится вкусный десерт, на приготовление которого понадобится максимум 5 минут.

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Идея приготовления вкусного клубничного десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера Виктории с ником korolivska1 в Instagram. В этом блюде минимум калорий.

Ингредиенты:

спелый банан – 1 шт.

какао – 10 г

йогурт – 200 г

протеин – 30 г

свежая или замороженная клубника – 30 г

Способ приготовления:

1. Размять банан.

2. Добавить какао.

3. Перемешать и поставить в микроволновку на 3 минуты.

4. Пока основа готовится, смешать йогурт с протеином.

5. Дать основе остыть.

6. Выложить сверху слой йогурта с протеином, затем клубнику.

7. Поставить в холодильник на 20 минут.

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