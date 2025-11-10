Рождественский пост – это период подготовки к одному из важнейших праздников года. Он длится сорок дней и помогает людям встретить Рождество с чистыми мыслями, светом в душе и спокойствием в сердце. В это время верующие воздерживаются от определенных продуктов, отдавая предпочтение простой пище, молитве и добрым делам. Однако это не суровое испытание, а возможность наладить внутреннее равновесие и упорядочить жизнь.

Редакция FoodOboz расскажет о правилах питания во время Рождественского поста.

Когда начинается и сколько длится Рождественский пост

В 2025 году Рождественский пост начинается 28 ноября и продлится до 6 января включительно. Его еще называют Филипповым, поскольку он начинается после дня святого апостола Филиппа. Продолжительность поста неизменна – сорок дней, символизирующих время, проведенное Христом в пустыне.

Что нельзя есть во время поста

мясо и сало

молочные продукты

яйца

сливочное масло

Особенно строгими считаются среда и пятница, когда практикуют сухоядение – употребляют только пищу без масла и термической обработки, например, хлеб, фрукты или овощи.

В последний день поста – 6 января, в Сочельник традиционно не едят до появления первой звезды. Тогда разговляются кутьей – символическим блюдом из пшеницы, меда, мака и орехов.

Что разрешено есть

Рождественский пост считается умеренным. В большинстве дней можно употреблять растительную пищу с маслом, а рыбные блюда – в разрешенные дни, преимущественно в выходные. Также допускается немного вина во время праздников и воскресных обедов.

В меню поста входят:

каши на воде

тушеные и запеченные овощи

бобовые

орехи, семечки, сухофрукты

рыба – скумбрия, хек, сельдь, щука, минтай

Такое питание позволяет разнообразить рацион, не нарушая правил поста.

Пост условно разделяют на три периода.

Первые две недели (28 ноября-12 декабря) – мягкое начало. Можно есть блюда с маслом, рыбу в выходные, а в среду и пятницу – стройности.

Середина поста (13-24 декабря) – придерживаются привычного режима: рыба в праздничные дни, в будни – растительная пища.

Последняя неделя (25 декабря-6 января) – постепенное усиление поста. Рыба уже не употребляется, а в Сочельник – особенно строгий день воздержания.

Народные традиции и современное значение

В Украине Рождественский пост всегда имел не только религиозное, но и семейное значение. В это время в домах готовили постные блюда, собирались за ужином, пели колядки и готовились к рождению Христа. В Карпатах варили грибные блюда, на Подолье – каши с овощами, а на Полтавщине – постные борщи и вареники с картошкой.

Сегодня соблюдение поста для многих – это способ восстановить внутренний баланс, замедлить ритм жизни и научиться благодарности. Это не просто ограничение в еде, а время для душевного покоя, переосмысления и подготовки к светлому празднику Рождества.

