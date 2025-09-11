Когда времени мало: как приготовить нежный сладкий рулет к чаю на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Когда времени мало: как приготовить нежный сладкий рулет к чаю на скорую руку

Если у вас нет времени долго возиться с разнообразными тортами, приготовьте простой сладкий рулет к чаю. Нужно приготовить элементарное тесто, которое быстро выпекается и получается очень нежным. Отличным дополнением будет сочетание двух кремов: шоколадного и ягодного.

Видео дня

Идея приготовления сладкого рулета к чаю опубликована на странице фудблогера yuliia masiuk в Instagram.

Когда времени мало: как приготовить нежный сладкий рулет к чаю на скорую руку

Ингредиенты:

  • мука – 100 г
  • яйца – 5 шт.
  • сахар – 120 г
  • молоко – 50 мл.
  • масло – 2 ст.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • ванильный сахар – 10 г
  • варенье – 500 мл.

Ингредиенты для крема:

  • шоколад – 125 г
  • сливки 33% – 125г
  • крем творог – 150 г

Ингредиенты для начинки:

  • малина – 200 г
  • сахар – 50-60г
  • крахмал – 25 г

Способ приготовления:

Когда времени мало: как приготовить нежный сладкий рулет к чаю на скорую руку

1. Шоколад залить горячими сливками.

2. Взбить блендером, накрыть пленкой в контакт и поставить на ночь в холодильник.

3. После взбить миксером и в конце добавить крем-сыр, перемешать лопаткой.готово

4. Малину, сахар и немного воды довести до кипения.

5. После взбить блендером, процедить через сито и отправить обратно на плиту.

Когда времени мало: как приготовить нежный сладкий рулет к чаю на скорую руку

6. Добавить крахмал разведенный с водой, проварить до загустения.

7. В конце добавить лимонный сок, накрыть пленкой в контакт до охлаждения.

Когда времени мало: как приготовить нежный сладкий рулет к чаю на скорую руку

8. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы (примерно 10 минут).

9. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать, добавить молоко и масло, осторожно все перемешать.

10. Выложить на противень, застеленный просиликоненим пергаментом, и выпекать в разогретой духовке 170-180 градусов - 10-15 минут (до сухой шпажки).

Когда времени мало: как приготовить нежный сладкий рулет к чаю на скорую руку

11. Достать, перевернуть, снять пергамент, смазать кремом,

12. Скрутить в рулет.

13. Поставить в холодильник на 2 часа.

14. Достать, посыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты