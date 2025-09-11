Когда времени мало: как приготовить нежный сладкий рулет к чаю на скорую руку
Если у вас нет времени долго возиться с разнообразными тортами, приготовьте простой сладкий рулет к чаю. Нужно приготовить элементарное тесто, которое быстро выпекается и получается очень нежным. Отличным дополнением будет сочетание двух кремов: шоколадного и ягодного.
Идея приготовления сладкого рулета к чаю опубликована на странице фудблогера yuliia masiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 100 г
- яйца – 5 шт.
- сахар – 120 г
- молоко – 50 мл.
- масло – 2 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ванильный сахар – 10 г
- варенье – 500 мл.
Ингредиенты для крема:
- шоколад – 125 г
- сливки 33% – 125г
- крем творог – 150 г
Ингредиенты для начинки:
- малина – 200 г
- сахар – 50-60г
- крахмал – 25 г
Способ приготовления:
1. Шоколад залить горячими сливками.
2. Взбить блендером, накрыть пленкой в контакт и поставить на ночь в холодильник.
3. После взбить миксером и в конце добавить крем-сыр, перемешать лопаткой.готово
4. Малину, сахар и немного воды довести до кипения.
5. После взбить блендером, процедить через сито и отправить обратно на плиту.
6. Добавить крахмал разведенный с водой, проварить до загустения.
7. В конце добавить лимонный сок, накрыть пленкой в контакт до охлаждения.
8. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы (примерно 10 минут).
9. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать, добавить молоко и масло, осторожно все перемешать.
10. Выложить на противень, застеленный просиликоненим пергаментом, и выпекать в разогретой духовке 170-180 градусов - 10-15 минут (до сухой шпажки).
11. Достать, перевернуть, снять пергамент, смазать кремом,
12. Скрутить в рулет.
13. Поставить в холодильник на 2 часа.
14. Достать, посыпать сахарной пудрой.
