Если у вас нет времени долго возиться с разнообразными тортами, приготовьте простой сладкий рулет к чаю. Нужно приготовить элементарное тесто, которое быстро выпекается и получается очень нежным. Отличным дополнением будет сочетание двух кремов: шоколадного и ягодного.

Идея приготовления сладкого рулета к чаю опубликована на странице фудблогера yuliia masiuk в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 100 г

яйца – 5 шт.

сахар – 120 г

молоко – 50 мл.

масло – 2 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванильный сахар – 10 г

варенье – 500 мл.

Ингредиенты для крема:

шоколад – 125 г

сливки 33% – 125г

крем творог – 150 г

Ингредиенты для начинки:

малина – 200 г

сахар – 50-60г

крахмал – 25 г

Способ приготовления:

1. Шоколад залить горячими сливками.

2. Взбить блендером, накрыть пленкой в контакт и поставить на ночь в холодильник.

3. После взбить миксером и в конце добавить крем-сыр, перемешать лопаткой.готово

4. Малину, сахар и немного воды довести до кипения.

5. После взбить блендером, процедить через сито и отправить обратно на плиту.

6. Добавить крахмал разведенный с водой, проварить до загустения.

7. В конце добавить лимонный сок, накрыть пленкой в контакт до охлаждения.

8. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы (примерно 10 минут).

9. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать, добавить молоко и масло, осторожно все перемешать.

10. Выложить на противень, застеленный просиликоненим пергаментом, и выпекать в разогретой духовке 170-180 градусов - 10-15 минут (до сухой шпажки).

11. Достать, перевернуть, снять пергамент, смазать кремом,

12. Скрутить в рулет.

13. Поставить в холодильник на 2 часа.

14. Достать, посыпать сахарной пудрой.

