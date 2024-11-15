Кокосовые синабоны: оригинальный рецепт выпечки к чаю
На самом деле, "Синабон" - это название всемирно известной кофейни, в которой готовят авторские булочки с корицей. Со временем синабонами стали называть и сами мучные изделия, популярность которых достигла невиданных масштабов.
Фудблогер с ником iriska_dimitrova в Instagram рассказала, как приготовить кокосовые синабоны. Если точно соблюдать пропорции, выпечка получится невероятно вкусная и ароматная.
Ингредиенты для теста
- Молоко – 250 мл
- Сахар – 3 ст.л.
- Сухие дрожжи – 11 гр
- Яйца – 1 шт
- Соль – ½ ч.л.
- Масло растительное – 50 мл
- Мука – 420-450 гр
Ингредиенты для начинки
- Сливочное масло – 70 гр
- Сахар – 120 гр
- Кокосовая стружка
Ингредиенты для крема
- Сливочный сыр – 175 гр
- Сахарная пудра – 50 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Молоко – 2 ст.л.
Ингредиенты для посыпки
- Кокосовая стружка – 20 гр
Способ приготовления
1. Готовим опару. Теплое молоко совмещаем с дрожжами. Добавляем 1 столовую ложку сахара, перемешиваем, накрываем полотенцем и даем подняться в теплом месте.
2. Белок отделяем от желтка. Желток откладываем в сторону.
3. К белку добавляем соль, 2 столовых ложки сахара, немного взбиваем, добавляем масло, 1/2 стакана молока и опару. Осторожно перемешиваем.
4. В несколько этапов просеиваем муку и замешиваем тесто. Сначала в миске, а затем на столе несколько минут. Долго месить не нужно тесто должно быть нежным и немного прилипнуть к рукам.
5. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в теплом месте подняться 1-1,5 часа.
6. Тесто немного обминаем, раскатываем в прямоугольник толщиной 8-10 мм, смазываем размягченным сливочным маслом, посыпаем сахаром и кокосовой стружкой.
7. Заворачиваем рулетиком и разрезаем на булочки примерно по 3-4 см.
8. Выкладываем в смазанную маслом форму, накрываем и даем подняться в теплом месте.
9. Запекаем 18-20 минут при температуре 180°.
10. Готовим крем. Смешиваем сливочный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и молоко.
11. Готовые булочки смазываем кремом и посыпаем кокосовой стружкой.
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