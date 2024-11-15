Кокосовые синабоны: оригинальный рецепт выпечки к чаю

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Кокосовые синабоны: оригинальный рецепт выпечки к чаю

На самом деле, "Синабон" - это название всемирно известной кофейни, в которой готовят авторские булочки с корицей. Со временем синабонами стали называть и сами мучные изделия, популярность которых достигла невиданных масштабов.

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Фудблогер с ником iriska_dimitrova в Instagram рассказала, как приготовить кокосовые синабоны. Если точно соблюдать пропорции, выпечка получится невероятно вкусная и ароматная.

Кокосовые синабоны: оригинальный рецепт выпечки к чаю

Ингредиенты для теста

  • Молоко – 250 мл
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Сухие дрожжи – 11 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Соль – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 50 мл
  • Мука – 420-450 гр

Ингредиенты для начинки

  • Сливочное масло – 70 гр
  • Сахар – 120 гр
  • Кокосовая стружка

Ингредиенты для крема

  • Сливочный сыр – 175 гр
  • Сахарная пудра – 50 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Молоко – 2 ст.л.

Ингредиенты для посыпки

  • Кокосовая стружка – 20 гр

Способ приготовления

1. Готовим опару. Теплое молоко совмещаем с дрожжами. Добавляем 1 столовую ложку сахара, перемешиваем, накрываем полотенцем и даем подняться в теплом месте.

Кокосовые синабоны: оригинальный рецепт выпечки к чаю

2. Белок отделяем от желтка. Желток откладываем в сторону.

3. К белку добавляем соль, 2 столовых ложки сахара, немного взбиваем, добавляем масло, 1/2 стакана молока и опару. Осторожно перемешиваем.

4. В несколько этапов просеиваем муку и замешиваем тесто. Сначала в миске, а затем на столе несколько минут. Долго месить не нужно тесто должно быть нежным и немного прилипнуть к рукам.

5. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в теплом месте подняться 1-1,5 часа.

6. Тесто немного обминаем, раскатываем в прямоугольник толщиной 8-10 мм, смазываем размягченным сливочным маслом, посыпаем сахаром и кокосовой стружкой.

Кокосовые синабоны: оригинальный рецепт выпечки к чаю

7. Заворачиваем рулетиком и разрезаем на булочки примерно по 3-4 см.

8. Выкладываем в смазанную маслом форму, накрываем и даем подняться в теплом месте.

Кокосовые синабоны: оригинальный рецепт выпечки к чаю

9. Запекаем 18-20 минут при температуре 180°.

10. Готовим крем. Смешиваем сливочный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и молоко.

Кокосовые синабоны: оригинальный рецепт выпечки к чаю

11. Готовые булочки смазываем кремом и посыпаем кокосовой стружкой.

Кокосовые синабоны: оригинальный рецепт выпечки к чаю

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