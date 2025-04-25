Конкурент мясному: как приготовить вкусный шашлык из шампиньонов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Конкурент мясному: как приготовить вкусный шашлык из шампиньонов

Для приготовления вкусного сочного шашлыка можно использовать не только мясо или рыбу, но даже грибы. Получится закуска, которая отлично разнообразит меню, и с которой не придется долго возиться. Еще очень бюджетно.

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Идея приготовления шашлыка из шампиньонов в духовке опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Кушанье готовится в духовке максимум 15 минут.

Конкурент мясному: как приготовить вкусный шашлык из шампиньонов

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г (среднего размера)
  • сметана – 100 г
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • имбирь молотый – 0,5 ч.л.
  • паприка молотая – 1 ч.л.
  • хмели-сунели (или приправа для грибов) – 1 ч.л.
  • соль – 0,5 ч.л. (по вкусу)

Способ приготовления:

Конкурент мясному: как приготовить вкусный шашлык из шампиньонов

1. Для маринада в глубокой миске смешать сметану, соевый соус, специи и соль.

2. Отлично перемешать до однородности.

Конкурент мясному: как приготовить вкусный шашлык из шампиньонов

3. Добавить грибы.

4. Чистые сухие шампиньоны выложить в маринад и тщательно перемешать, чтобы каждый гриб был полностью покрыт.

5. Деревянные шпажки замочить в горячей воде на 10-15 минут, чтобы они не подгорели в духовке.

Конкурент мясному: как приготовить вкусный шашлык из шампиньонов

6. Маринованные грибы нанизать на шпажки. Выложить на форму для запекания, разместив так, чтобы грибы не касались поверхности.

7. Разогреть духовку до 200 градусов.

8. Отправить грибы в духовку и запекать примерно 20 минут до румяности. Время и температуру запекания корректировать в соответствии с особенностями духовки.

9. Готовые грибные шашлычки можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир. Они отлично сочетаются со свежими овощами и легкими соусами.

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