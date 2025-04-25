Для приготовления вкусного сочного шашлыка можно использовать не только мясо или рыбу, но даже грибы. Получится закуска, которая отлично разнообразит меню, и с которой не придется долго возиться. Еще очень бюджетно.

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Идея приготовления шашлыка из шампиньонов в духовке опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Кушанье готовится в духовке максимум 15 минут.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г (среднего размера)

сметана – 100 г

соевый соус – 2 ст.л.

имбирь молотый – 0,5 ч.л.

паприка молотая – 1 ч.л.

хмели-сунели (или приправа для грибов) – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л. (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Для маринада в глубокой миске смешать сметану, соевый соус, специи и соль.

2. Отлично перемешать до однородности.

3. Добавить грибы.

4. Чистые сухие шампиньоны выложить в маринад и тщательно перемешать, чтобы каждый гриб был полностью покрыт.

5. Деревянные шпажки замочить в горячей воде на 10-15 минут, чтобы они не подгорели в духовке.

6. Маринованные грибы нанизать на шпажки. Выложить на форму для запекания, разместив так, чтобы грибы не касались поверхности.

7. Разогреть духовку до 200 градусов.

8. Отправить грибы в духовку и запекать примерно 20 минут до румяности. Время и температуру запекания корректировать в соответствии с особенностями духовки.

9. Готовые грибные шашлычки можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир. Они отлично сочетаются со свежими овощами и легкими соусами.

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