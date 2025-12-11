Все рецепты
Конкурент оливье: как приготовить вкусный майонезный салат с курицей на Новый год
Вместо привычного оливье на Новый год можно приготовить другой майонезный салат. В нем прекрасно сочетается курица, разнообразные овощи и яйца. А главный секрет вкуса заключается в нежной заправке.
Идея приготовления вкусного майонезного салата с курицей на Новый год опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- картофель вареный – 2 шт.
- огурцы маринованные – 130- 150 г
- яйца вареные - 3 шт;
- масло – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для заправки:
- майонез – 1 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- зеленый лук - 6 шт.
- петрушка, укроп
- сок лимона – 1/2 шт.
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать на кубики.
2. Добавить соль, перец и растительное масло.
3. Обжарить 5 минут на сильном огне.
4. В миску выложить курицу, нарезанный кубиком картофель и яйца.
5. Огурцы нарезать соломкой.
6. Смешать все ингредиенты для заправки. Довести до вкуса.
7. Вылить заправку и тщательно все смешать.
