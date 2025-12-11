Вместо привычного оливье на Новый год можно приготовить другой майонезный салат. В нем прекрасно сочетается курица, разнообразные овощи и яйца. А главный секрет вкуса заключается в нежной заправке.

Идея приготовления вкусного майонезного салата с курицей на Новый год опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

картофель вареный – 2 шт.

огурцы маринованные – 130- 150 г

яйца вареные - 3 шт;

масло – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

майонез – 1 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

зеленый лук - 6 шт.

петрушка, укроп

сок лимона – 1/2 шт.

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на кубики.

2. Добавить соль, перец и растительное масло.

3. Обжарить 5 минут на сильном огне.

4. В миску выложить курицу, нарезанный кубиком картофель и яйца.

5. Огурцы нарезать соломкой.

6. Смешать все ингредиенты для заправки. Довести до вкуса.

7. Вылить заправку и тщательно все смешать.

