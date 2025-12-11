Конкурент оливье: как приготовить вкусный майонезный салат с курицей на Новый год

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
933
Конкурент оливье: как приготовить вкусный майонезный салат с курицей на Новый год

Вместо привычного оливье на Новый год можно приготовить другой майонезный салат. В нем прекрасно сочетается курица, разнообразные овощи и яйца. А главный секрет вкуса заключается в нежной заправке.

Идея приготовления вкусного майонезного салата с курицей на Новый год опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Конкурент оливье: как приготовить вкусный майонезный салат с курицей на Новый год

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • картофель вареный – 2 шт.
  • огурцы маринованные – 130- 150 г
  • яйца вареные - 3 шт;
  • масло – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

  • майонез – 1 ст.л.
  • сметана – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ст.л.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • зеленый лук - 6 шт.
  • петрушка, укроп
  • сок лимона – 1/2 шт.
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Конкурент оливье: как приготовить вкусный майонезный салат с курицей на Новый год

1. Мясо нарезать на кубики.

2. Добавить соль, перец и растительное масло.

Конкурент оливье: как приготовить вкусный майонезный салат с курицей на Новый год

3. Обжарить 5 минут на сильном огне.

4. В миску выложить курицу, нарезанный кубиком картофель и яйца.

Конкурент оливье: как приготовить вкусный майонезный салат с курицей на Новый год

5. Огурцы нарезать соломкой.

6. Смешать все ингредиенты для заправки. Довести до вкуса.

Конкурент оливье: как приготовить вкусный майонезный салат с курицей на Новый год

7. Вылить заправку и тщательно все смешать.

