Конкурент оливье: сытный и бюджетный салат "Афродита" для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
2,0 т.
Рецепт блюда

Куриное мясо, рис и овощи – отличный набор продуктов для приготовления вкусных и сытных салатов. Для яркого вкуса добавьте в такие сытные блюда зелень, свежие овощи, грибы, сыр.

Видео дня
Сытный салат с мясом для новогоднего стола

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Афродита", основа которого – филе, яйца, рис.

Вкусный салат с куриным мясом

Ингредиенты: 

  • кальмары 350 г
  • лук 1 шт.
  • вареные яйца 4 шт.
  • отварной рис 50 г
  • отварная куриная грудка 200 г
  • твердый творог 100 г
  • грецкие орехи 120 г
  • майонез по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кальмары варите в подсоленной воде ровно 3 минуты. После сразу нарежьте соломкой.  и выложить в кольцо для салатов (это будет первый слой). Смазать сеточкой из майонеза.

Салат для новогоднего стола

2. Лук порежьте полукольцами, вареные желтки разомните вилкой и добавьте в луку, туда же майонез. 

Яйца для салата

3. Рис сварите, нарежьте кубиком мясо.

Приготовление блюда

4. Соберите салат слоями: кальмары, майонез, лук с желтками, мясо, рис, майонез, сверху тертый твердый сыр, майонез и тертые белки. Украсьте салат сверху орехами.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептсалатпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты