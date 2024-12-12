Конкурент оливье: сытный и бюджетный салат "Афродита" для праздничного стола
Куриное мясо, рис и овощи – отличный набор продуктов для приготовления вкусных и сытных салатов. Для яркого вкуса добавьте в такие сытные блюда зелень, свежие овощи, грибы, сыр.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Афродита", основа которого – филе, яйца, рис.
Ингредиенты:
- кальмары 350 г
- лук 1 шт.
- вареные яйца 4 шт.
- отварной рис 50 г
- отварная куриная грудка 200 г
- твердый творог 100 г
- грецкие орехи 120 г
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Кальмары варите в подсоленной воде ровно 3 минуты. После сразу нарежьте соломкой. и выложить в кольцо для салатов (это будет первый слой). Смазать сеточкой из майонеза.
2. Лук порежьте полукольцами, вареные желтки разомните вилкой и добавьте в луку, туда же майонез.
3. Рис сварите, нарежьте кубиком мясо.
4. Соберите салат слоями: кальмары, майонез, лук с желтками, мясо, рис, майонез, сверху тертый твердый сыр, майонез и тертые белки. Украсьте салат сверху орехами.
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