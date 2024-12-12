Куриное мясо, рис и овощи – отличный набор продуктов для приготовления вкусных и сытных салатов. Для яркого вкуса добавьте в такие сытные блюда зелень, свежие овощи, грибы, сыр.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Афродита", основа которого – филе, яйца, рис.

Ингредиенты:

кальмары 350 г

лук 1 шт.

вареные яйца 4 шт.

отварной рис 50 г

отварная куриная грудка 200 г

твердый творог 100 г

грецкие орехи 120 г

майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Кальмары варите в подсоленной воде ровно 3 минуты. После сразу нарежьте соломкой. и выложить в кольцо для салатов (это будет первый слой). Смазать сеточкой из майонеза.

2. Лук порежьте полукольцами, вареные желтки разомните вилкой и добавьте в луку, туда же майонез.

3. Рис сварите, нарежьте кубиком мясо.

4. Соберите салат слоями: кальмары, майонез, лук с желтками, мясо, рис, майонез, сверху тертый твердый сыр, майонез и тертые белки. Украсьте салат сверху орехами.

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