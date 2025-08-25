Консервированная борщевая заправка из 1 кг помидоров: рецепт вкусного соуса за 7 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
780
Если вы хотите зимой не тратить много времени на приготовления борща, тогда летом нужно приготовить вкусную борщевую заправку из помидоров и перца.

Борщевая заправка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной консервированной заправки для борща.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров
  • 2 шт перца

Способ приготовления:

1. Томаты и перцы чистим, нарезаем для мясорубки, перекручиваем. 

Свежие овощи

2. Ставим на огонь чуть ниже среднего и кипятим 7-8 минут.

Сколько варить соус

3. Разливаем в стерильные банки. Закатываем и переворачиваем крышкой вниз, укутываем и оставляем до полного остывания.

Готовая консервированная заправка

Важно: такую заготовку можно замораживать, тогда не нужно варить!

Замороженная заправка

