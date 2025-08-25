Если вы хотите зимой не тратить много времени на приготовления борща, тогда летом нужно приготовить вкусную борщевую заправку из помидоров и перца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной консервированной заправки для борща.

Ингредиенты:

1 кг помидоров

2 шт перца

Способ приготовления:

1. Томаты и перцы чистим, нарезаем для мясорубки, перекручиваем.

2. Ставим на огонь чуть ниже среднего и кипятим 7-8 минут.

3. Разливаем в стерильные банки. Закатываем и переворачиваем крышкой вниз, укутываем и оставляем до полного остывания.

Важно: такую заготовку можно замораживать, тогда не нужно варить!

