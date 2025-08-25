Все рецепты
Консервированная борщевая заправка из 1 кг помидоров: рецепт вкусного соуса за 7 минут
Если вы хотите зимой не тратить много времени на приготовления борща, тогда летом нужно приготовить вкусную борщевую заправку из помидоров и перца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной консервированной заправки для борща.
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров
- 2 шт перца
Способ приготовления:
1. Томаты и перцы чистим, нарезаем для мясорубки, перекручиваем.
2. Ставим на огонь чуть ниже среднего и кипятим 7-8 минут.
3. Разливаем в стерильные банки. Закатываем и переворачиваем крышкой вниз, укутываем и оставляем до полного остывания.
Важно: такую заготовку можно замораживать, тогда не нужно варить!
