Законсервировать свеклу на зиму – это очень удачное решение. Затем овощ можно использовать для разнообразных салатов, первых блюд или закусок. Плод сохраняет превосходный внешний вид и вкус длительное время.

Идея приготовления консервированной свеклы на зиму опубликована на странице фудблогера Анастасии Царловой (tsarlova n) в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 7-8 кг.

Ингредиенты для рассола:

уксус 9 % – 200 г

вода – 2 л.

сахар – 200 г

соль – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Свеклу хорошо промыть и отварить до готовности (в воду желательно добавить 100 г уксуса 9% для сохранения цвета).

2. Отваренную свеклу оставить в воде до полного остывания.

3. Хорошо промыть.

4. Срезать кожуру и выложить в чистые банки.

5. Для маринада в кипящую воду добавить сахар и соль, когда сахар растает влить уксус.

6. Перемешать и довести до кипения.

7. Снять с огня и горячим маринадом залить свеклу.

8. Банки со свеклой поставить в кастрюлю, залить банки теплой водой.

9. Поставить на огонь от момента закипания 30-40 минут (если банки литровые то 20 минут).

10. Достать и закрутить.

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