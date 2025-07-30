Консервированная свекла на зиму: на борщ, для салатов и различных закусок
Законсервировать свеклу на зиму – это очень удачное решение. Затем овощ можно использовать для разнообразных салатов, первых блюд или закусок. Плод сохраняет превосходный внешний вид и вкус длительное время.
Идея приготовления консервированной свеклы на зиму опубликована на странице фудблогера Анастасии Царловой (tsarlova n) в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 7-8 кг.
Ингредиенты для рассола:
- уксус 9 % – 200 г
- вода – 2 л.
- сахар – 200 г
- соль – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Свеклу хорошо промыть и отварить до готовности (в воду желательно добавить 100 г уксуса 9% для сохранения цвета).
2. Отваренную свеклу оставить в воде до полного остывания.
3. Хорошо промыть.
4. Срезать кожуру и выложить в чистые банки.
5. Для маринада в кипящую воду добавить сахар и соль, когда сахар растает влить уксус.
6. Перемешать и довести до кипения.
7. Снять с огня и горячим маринадом залить свеклу.
8. Банки со свеклой поставить в кастрюлю, залить банки теплой водой.
9. Поставить на огонь от момента закипания 30-40 минут (если банки литровые то 20 минут).
10. Достать и закрутить.
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