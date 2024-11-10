Киш с курицей, грибами и сыром "Дорблю": прекрасный вариант для вкусного ужина
Киш – это французский открытый пирог, основа которого готовится из песочного теста, а начинка заливается яичной смесью. В последние годы в Украине этот вид выпечки приобрел незаурядную популярность.
Фудблогер с ником ордыновская в Instagram представила рецепт киша с довольно интересной начинкой. Для нее кулинар использовала курицу, грибы и сыр "Дорблю". Также она предоставила подробное описание процесса приготовления.
Ингредиенты для основания
- Мука – 250 гр
- Сливочное масло – 125 гр
- Яйцо – 1 шт
- Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Куриное филе – ½ шт
- Шампиньоны – 6-7 шт
- Лук – 1 шт
- Сыр "Дорблю" – 1 треугольник
- Соль
- Специи
Ингредиенты для заливки
- Сливки 33% – 150 мл
- Яйца – 2 шт
- Соль - щепотка
Способ приготовления
1.Готовим основу. Просеиваем муку и добавляем в нее нарезанное кубикам очень холодное сливочное масло.
2. Растираем в крошку.
3. Добавляем яйцо и быстро замешиваем тесто.
4. Формируем шарик, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
5. Готовим начинку. Лук мелко нарезаем и обжариваем до золотистости.
6. Добавляем нарезанные грибы и жарим.
7. Добавляем нарезанное кубиками куриное филе, соль и перец. Обжариваем.
8. Готовим к испарению излишней жидкости.
9. Готовим заливку. В отдельном сосуде смешиваем яйца, сливки и щепотку соли.
10. Из теста формируем основание в форме для выпечки.
11. Протыкаем тесто вилкой в нескольких местах.
12. Застилаем сверху пергаментом и высыпаем любую крупу для поддержания формы.
13. Выпекаем при 180 градусах в течение 20-25 минут.
14. Выложи на готовое основание начинку, сверху распределяем нарезанный кубиками сыр "Дорблю".
15. Выливаем заливку.
16. Выпекаем в течение 30-35 минут при 180 градусах.
17. Даем полностью остыть и подаем на стол.
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