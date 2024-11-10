Киш – это французский открытый пирог, основа которого готовится из песочного теста, а начинка заливается яичной смесью. В последние годы в Украине этот вид выпечки приобрел незаурядную популярность.

Видео дня

Фудблогер с ником ордыновская в Instagram представила рецепт киша с довольно интересной начинкой. Для нее кулинар использовала курицу, грибы и сыр "Дорблю". Также она предоставила подробное описание процесса приготовления.

Ингредиенты для основания

Мука – 250 гр

Сливочное масло – 125 гр

Яйцо – 1 шт

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Куриное филе – ½ шт

Шампиньоны – 6-7 шт

Лук – 1 шт

Сыр "Дорблю" – 1 треугольник

Соль

Специи

Ингредиенты для заливки

Сливки 33% – 150 мл

Яйца – 2 шт

Соль - щепотка

Способ приготовления

1.Готовим основу. Просеиваем муку и добавляем в нее нарезанное кубикам очень холодное сливочное масло.

2. Растираем в крошку.

3. Добавляем яйцо и быстро замешиваем тесто.

4. Формируем шарик, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

5. Готовим начинку. Лук мелко нарезаем и обжариваем до золотистости.

6. Добавляем нарезанные грибы и жарим.

7. Добавляем нарезанное кубиками куриное филе, соль и перец. Обжариваем.

8. Готовим к испарению излишней жидкости.

9. Готовим заливку. В отдельном сосуде смешиваем яйца, сливки и щепотку соли.

10. Из теста формируем основание в форме для выпечки.

11. Протыкаем тесто вилкой в нескольких местах.

12. Застилаем сверху пергаментом и высыпаем любую крупу для поддержания формы.

13. Выпекаем при 180 градусах в течение 20-25 минут.

14. Выложи на готовое основание начинку, сверху распределяем нарезанный кубиками сыр "Дорблю".

15. Выливаем заливку.

16. Выпекаем в течение 30-35 минут при 180 градусах.

17. Даем полностью остыть и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты коша: