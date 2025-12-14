Кто не любит сельдь: как приготовить салат "Шуба" с курицей

Сельдь в салате "Шуба" нравится далеко не всем, несмотря на то, что это блюдо пользуется большой популярностью. Но рыбу можно заменить даже на курицу – получится не менее вкусно.

Идея приготовления салата "Шуба" с курицей опубликована на странице фудблогера smal karina в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 300 г
  • картофель – 150-170 г
  • морковка – 100-120 г
  • яйца – 3 шт.
  • свекла – 200- 250 г
  • лук – 1 шт.
  • майонез
  • соль
  • масло для жарки
  • зелень

Способ приготовления:

1. Отварить картофель, морковь, свеклу, яйца.

2. Нарезать все соломкой.

3. Лук нарезать кубиком.

4. Замариновать в уксусе.

5. Мясо пожарить на сковородке.

6. Подождать, пока остынет, и нарезать соломкой.

7. Собрать салат привычным способом. Украсить зеленью и поставить в холодильник часов на 3-4.

