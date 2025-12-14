Все рецепты
Кто не любит сельдь: как приготовить салат "Шуба" с курицей
Сельдь в салате "Шуба" нравится далеко не всем, несмотря на то, что это блюдо пользуется большой популярностью. Но рыбу можно заменить даже на курицу – получится не менее вкусно.
Идея приготовления салата "Шуба" с курицей опубликована на странице фудблогера smal karina в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 300 г
- картофель – 150-170 г
- морковка – 100-120 г
- яйца – 3 шт.
- свекла – 200- 250 г
- лук – 1 шт.
- майонез
- соль
- масло для жарки
- зелень
Способ приготовления:
1. Отварить картофель, морковь, свеклу, яйца.
2. Нарезать все соломкой.
3. Лук нарезать кубиком.
4. Замариновать в уксусе.
5. Мясо пожарить на сковородке.
6. Подождать, пока остынет, и нарезать соломкой.
7. Собрать салат привычным способом. Украсить зеленью и поставить в холодильник часов на 3-4.
