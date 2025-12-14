Сельдь в салате "Шуба" нравится далеко не всем, несмотря на то, что это блюдо пользуется большой популярностью. Но рыбу можно заменить даже на курицу – получится не менее вкусно.

Идея приготовления салата "Шуба" с курицей опубликована на странице фудблогера smal karina в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра – 300 г

картофель – 150-170 г

морковка – 100-120 г

яйца – 3 шт.

свекла – 200- 250 г

лук – 1 шт.

майонез

соль

масло для жарки

зелень

Способ приготовления:

1. Отварить картофель, морковь, свеклу, яйца.

2. Нарезать все соломкой.

3. Лук нарезать кубиком.

4. Замариновать в уксусе.

5. Мясо пожарить на сковородке.

6. Подождать, пока остынет, и нарезать соломкой.

7. Собрать салат привычным способом. Украсить зеленью и поставить в холодильник часов на 3-4.

