Культовый десерт "Битое стекло" на сметане: делимся лучшим рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
90
Культовый десерт 'Битое стекло' на сметане: делимся лучшим рецептом
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Торт "Битое стекло" уже много лет остается одним из самых любимых домашних десертов. Его ценят за нежную текстуру, яркий вид и простоту приготовления без выпечки. Основа из сметаны прекрасно сочетается с разноцветным желе, а кусочки печенья делают десерт более сытным и интересным по текстуре.

Идея приготовления вкусного домашнего десерта "Разбитое стекло" опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Культовый десерт "Битое стекло" на сметане: делимся лучшим рецептом

Ингредиенты:

  • цветное желе – 3 упаковки
  • сметана 18% – 700 г
  • молоко – 100 мл
  • желатин – 25 г
  • сахарная пудра – 120 г
  • бисквитное печенье – 200 г
  • банан – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Заранее приготовьте цветное желе. Каждую упаковку залейте 250 мл горячей воды и хорошо перемешайте до полного растворения.

2. Перелейте желе в подходящие емкости и поставьте в холодильник до полного застывания. Удобнее всего оставить его на ночь.

3. В большой миске смешайте сметану и сахарную пудру. Перемешайте до однородной консистенции.

Культовый десерт "Битое стекло" на сметане: делимся лучшим рецептом

4. Желатин залейте холодным молоком и оставьте набухать на несколько минут.

5. Подогрейте желатиновую смесь до полного растворения, но не доводите до кипения. Масса должна оставаться лишь теплой.

Культовый десерт "Битое стекло" на сметане: делимся лучшим рецептом

6. Постепенно влейте желатиновую смесь в сметану, одновременно взбивая миксером. Это поможет избежать образования комочков.

7. Готовое желе нарежьте небольшими кубиками.

Культовый десерт "Битое стекло" на сметане: делимся лучшим рецептом

8. Нарежьте банан кусочками, а бисквитное печенье разломайте на небольшие части.

9. Добавьте в сметанную основу желе, банан и печенье. Аккуратно перемешайте.

Культовый десерт "Битое стекло" на сметане: делимся лучшим рецептом

10. Переложите массу в форму или глубокую миску, разровняйте поверхность.

11. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 5 часов до полного застывания.

Культовый десерт "Битое стекло" на сметане: делимся лучшим рецептом

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