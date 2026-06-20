Культовый десерт "Битое стекло" на сметане: делимся лучшим рецептом
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Торт "Битое стекло" уже много лет остается одним из самых любимых домашних десертов. Его ценят за нежную текстуру, яркий вид и простоту приготовления без выпечки. Основа из сметаны прекрасно сочетается с разноцветным желе, а кусочки печенья делают десерт более сытным и интересным по текстуре.
Идея приготовления вкусного домашнего десерта "Разбитое стекло" опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- цветное желе – 3 упаковки
- сметана 18% – 700 г
- молоко – 100 мл
- желатин – 25 г
- сахарная пудра – 120 г
- бисквитное печенье – 200 г
- банан – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Заранее приготовьте цветное желе. Каждую упаковку залейте 250 мл горячей воды и хорошо перемешайте до полного растворения.
2. Перелейте желе в подходящие емкости и поставьте в холодильник до полного застывания. Удобнее всего оставить его на ночь.
3. В большой миске смешайте сметану и сахарную пудру. Перемешайте до однородной консистенции.
4. Желатин залейте холодным молоком и оставьте набухать на несколько минут.
5. Подогрейте желатиновую смесь до полного растворения, но не доводите до кипения. Масса должна оставаться лишь теплой.
6. Постепенно влейте желатиновую смесь в сметану, одновременно взбивая миксером. Это поможет избежать образования комочков.
7. Готовое желе нарежьте небольшими кубиками.
8. Нарежьте банан кусочками, а бисквитное печенье разломайте на небольшие части.
9. Добавьте в сметанную основу желе, банан и печенье. Аккуратно перемешайте.
10. Переложите массу в форму или глубокую миску, разровняйте поверхность.
11. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 5 часов до полного застывания.
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