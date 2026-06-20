Торт "Битое стекло" уже много лет остается одним из самых любимых домашних десертов. Его ценят за нежную текстуру, яркий вид и простоту приготовления без выпечки. Основа из сметаны прекрасно сочетается с разноцветным желе, а кусочки печенья делают десерт более сытным и интересным по текстуре.

Идея приготовления вкусного домашнего десерта "Разбитое стекло" опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

цветное желе – 3 упаковки

сметана 18% – 700 г

молоко – 100 мл

желатин – 25 г

сахарная пудра – 120 г

бисквитное печенье – 200 г

банан – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Заранее приготовьте цветное желе. Каждую упаковку залейте 250 мл горячей воды и хорошо перемешайте до полного растворения.

2. Перелейте желе в подходящие емкости и поставьте в холодильник до полного застывания. Удобнее всего оставить его на ночь.

3. В большой миске смешайте сметану и сахарную пудру. Перемешайте до однородной консистенции.

4. Желатин залейте холодным молоком и оставьте набухать на несколько минут.

5. Подогрейте желатиновую смесь до полного растворения, но не доводите до кипения. Масса должна оставаться лишь теплой.

6. Постепенно влейте желатиновую смесь в сметану, одновременно взбивая миксером. Это поможет избежать образования комочков.

7. Готовое желе нарежьте небольшими кубиками.

8. Нарежьте банан кусочками, а бисквитное печенье разломайте на небольшие части.

9. Добавьте в сметанную основу желе, банан и печенье. Аккуратно перемешайте.

10. Переложите массу в форму или глубокую миску, разровняйте поверхность.

11. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 5 часов до полного застывания.

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