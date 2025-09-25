Львовский сырник заслуженно считается одним из самых популярных украинских десертных блюд. Его нежная текстура, богатый вкус и аромат всегда создают праздничное настроение. Однако классический рецепт можно сделать еще интереснее, если добавить сочную вишневую начинку. Благодаря ей сырник приобретает яркий ягодный акцент, который прекрасно сочетается с шоколадной глазурью. Такой десерт станет украшением любого стола – от воскресного семейного ужина до большого праздника.

Идея приготовления "Львовского сырника" с вишневой начинкой опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты для творожной массы:

творог кисломолочный (9% или домашний) – 600 г

крахмал картофельный или кукурузный – 1 ст. л.

сахар – 200 г

сливочное масло (растопленное) – 100 г

яйца – 3 шт.

сметана – 1 ст. л.

цедра лимона – по желанию

Для начинки:

вишня – 350 г

сахар – 100 г

крахмал – 1 ч.л.

Для глазури:

молочный шоколад – 200 г

сливки – 100 мл

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте основу. Взбейте в блендере творог, яйца, сметану, сахар, крахмал, растопленное масло и цедру лимона, пока масса не станет однородной и нежной.

2. Отдельно подготовьте начинку: вишни проварите с сахаром и крахмалом 2-3 минуты до загустения.

3. В форму для выпекания выложите половину творожной массы, равномерно распределите вишневую начинку и накройте оставшейся творожной смесью. Выпекайте при 160-170 °С примерно час, а после этого дайте сырнику полностью остыть.

4. Для глазури измельченный шоколад залейте горячими сливками и перемешайте до гладкой текстуры. Полейте сырник сверху и дайте застыть.

5. В результате получите Львовский сырник в новом исполнении – нежный, ароматный, с насыщенной вишневой серединкой и аппетитной шоколадной глазурью. Это десерт, который легко станет фаворитом в вашей кулинарной коллекции.

