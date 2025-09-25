Культовый "Львовский сырник" по-новому: добавьте внутрь сочную вишню
Львовский сырник заслуженно считается одним из самых популярных украинских десертных блюд. Его нежная текстура, богатый вкус и аромат всегда создают праздничное настроение. Однако классический рецепт можно сделать еще интереснее, если добавить сочную вишневую начинку. Благодаря ей сырник приобретает яркий ягодный акцент, который прекрасно сочетается с шоколадной глазурью. Такой десерт станет украшением любого стола – от воскресного семейного ужина до большого праздника.
Идея приготовления "Львовского сырника" с вишневой начинкой опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты для творожной массы:
- творог кисломолочный (9% или домашний) – 600 г
- крахмал картофельный или кукурузный – 1 ст. л.
- сахар – 200 г
- сливочное масло (растопленное) – 100 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 1 ст. л.
- цедра лимона – по желанию
Для начинки:
- вишня – 350 г
- сахар – 100 г
- крахмал – 1 ч.л.
Для глазури:
- молочный шоколад – 200 г
- сливки – 100 мл
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте основу. Взбейте в блендере творог, яйца, сметану, сахар, крахмал, растопленное масло и цедру лимона, пока масса не станет однородной и нежной.
2. Отдельно подготовьте начинку: вишни проварите с сахаром и крахмалом 2-3 минуты до загустения.
3. В форму для выпекания выложите половину творожной массы, равномерно распределите вишневую начинку и накройте оставшейся творожной смесью. Выпекайте при 160-170 °С примерно час, а после этого дайте сырнику полностью остыть.
4. Для глазури измельченный шоколад залейте горячими сливками и перемешайте до гладкой текстуры. Полейте сырник сверху и дайте застыть.
5. В результате получите Львовский сырник в новом исполнении – нежный, ароматный, с насыщенной вишневой серединкой и аппетитной шоколадной глазурью. Это десерт, который легко станет фаворитом в вашей кулинарной коллекции.
