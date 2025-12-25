"Еловая изба" – вкусный домашний торт, который часто готовят на зимние праздники. В основе такого десерта трубочки из песочного теста, которые начиняют вишнями. Все это складывают таким образом, чтобы на вид получалась избушка.

Идея приготовления торта "Еловая изба" с вишнями опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для теста:

400 г муки

200 г сливочного масла (72.5 %)

200 г сметаны (15 %)

щепотка соли + 10 г ванильного сахара

Ингредиенты для начинки:

500-700 г мороженых вишен + 2-3 ч.л. крахмала

Ингредиенты для крема:

700 г жирной сметаны (30 %)

100-150 г сахарной пудры

загуститель сметаны 20 г

тертый шоколад для присыпки

Способ приготовления:

1. В тарелку всыпьте муку, забросьте нарезанное масло, и разомните руками. Добавьте сметану, ванильный сахар и щепотку соли.

2. Замесите однородное тесто, которое отправьте на час в холодильник.

3. К мороженым (или консервированным) вишням добавьте крахмал, и перемешайте.

4. Лучше это делать на сите, чтобы могла стечь лишняя жидкость.

5. Достать тесто, раскатать его в широкий прямоугольник.

6. Разрезать на 12 кусочков.

7. Каждый кусочек раскатать очень тонко, в широкую прямоугольную линию.

8. Выложить вишни в рядок и скрутить в плотный рулетик.

9. Выложите на пергамент. Все рулетики должны быть одинаковой длины.

10. Отправить в духовку при температуре 200-220 градусов на 15-25 минут, в зависимости от духовки. Готово, когда появится золотистая корочка. Достали и дайте остыть.

11. Берем жирную сметану. Добавить пудру и загуститель сметаны, взбивать миксером 3 минуты.

12. Сложить десерт. Подложите под десерт пищевую пленку. Нижний слой сделайте из 4 трубочек и сложите пирамидкой. Каждый слой, сбоку и спереди хорошо смазать сметаной.

13. Оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы трубочки пропитались кремом. а перед подачей присыпьте тертым шоколадом со всех сторон.

